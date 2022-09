Zu meinem ÄRGER Shitstorm der Hertha-Fans

Herr Unger, Sie leiten die Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche am meisten aufgeregt?

Über das Ende des Twitter-Accounts „Collinas Erben“. Engagierte Fußball-Experten haben dort im Netz bei Bundesligaspielen fachkundig die Referee-Entscheidungen analysiert und kommentiert. Bis zum vergangenen Wochenende. Im Spiel Hertha gegen Leverkusen kam es zu einer umstrittenen Entscheidung zum Nachteil der Berliner.

„Collinas Erben“ rechtfertigten das Urteil des Unparteiischen als regelkonform. Darauf brach ein Shitstorm aufgebrachter Hertha-Fans über sie ein. Beschimpfungen, Pöbeleien, Drohungen. Kurz darauf verkündeten „Collinas Erben“ die Schließung ihres Accounts. Vermutlich lagen der Schiedsrichter im Hertha-Spiel und „Collinas Erben“ auf Twitter tatsächlich falsch, aber das rechtfertigt keine Hassausbrüche im Internet.

Gab es auch etwas in den Medien, worüber die sich freuen konnten?

Über den Deutschen Fernsehpreis für die NDR-Doku-Serie „Kevin Kühnert und die SPD“ von Katharina Schiele und Lucas Stratmann (voll verdient!).

Und darüber, dass jener Kevin Kühnert seinen Twitter-Account, den er als Juso-Vorsitzender virtuos genutzt hat, nun als glückloser SPD-Generalsekretär schließen will – wegen heftiger Anfeindungen und fortwährender Beleidigungen.

Womit wir wieder am Anfang der Kolumne sind: Viele Menschen haben auf den sozialen Plattformen jeglichen Anstand verloren.

Ihr Lieblings-Podcast?

„Die Suche nach dem guten Tod“ – ein einfühlsamer Podcast zum Tabu-Thema Sterben. Und: „Die Abenteuer und Irrfahrten des Odysseus“, ein Kinder-Hörspiel von Karlheinz Koinegg aus der ARD-Audiothek. Ich höre es zum x-ten Mal mit meinen Jungs.

