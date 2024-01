Möbelmesse Köln Zusammen wird es wohnlich

Kooperation ist der neue Trend auf der Kölner Möbelmesse. Sie fand zum ersten Mal seit drei Jahren wieder regulär im Januar als Auftakt ins Jahr statt. Die Zusammenarbeit geht schon außerhalb der Messehallen los. Die Agentur MBCY (sprich Englisch Embassy) stellt gleich mehrere Marken in ihren Räumen nur wenige Kilometer entfernt von den Messehallen vor. In einer alten Industrieanlage mit Blick auf den Rhein sitzen Daniele Klausas von From Lightning aus Italien und Magnus Elebäck von Massproductions aus Schweden einträchtig nebeneinander und erzählen, was ihre Marken ausmacht.

Vor allem nicht die hohe Geschwindigkeit, mit der sie neue Produkte auf den Markt zu bringen. Magnus Elebäck zeigt auf einen Sessel, der nun schon seit 2011 bei Massproductions im Programm ist – ein Sitzmöbel trotz Polsterung mit klaren Kanten.

Eine Mischung aus Stuhl und Sessel - das ist Crown, ein Bestseller im Sortiment des schwedischen Herstellers Massproductions. © Massproductions

„In den ersten fünf Jahren haben alle ihn gehasst, jetzt ist er unser Bestseller. Ein Entwurf braucht zehn Jahre, bis er sich durchgesetzt hat“, sagt er. Schon das spricht dafür, sich mit der Einführung von neuen Möbeln Zeit zu lassen.

Die Akkulampe Times von From Lighting wird am Schirm an- und ausgeschaltet, sie ist aus Aluminium. © From Lighting

Ein weiterer markanter Entwurf von Massproductions st ein Stuhl aus Metallgestänge, der vor allem draußen zum Einsatz kommt. Elebäck zeigt Bilder von der Fertigung, die verdeutlichen sollen, dass es ein langer Weg zum Produkt war.

Die mit Stoff bespannten Leuchtkörper von Studio Nurik wirken wie Kunst im Raum. © Studio Nurik

Daniele Klausas betont, wie wichtig die Zulieferer für From Lightning sind. Die Lampen werden in Norditalien, in der Nähe von Padua, hergestellt. Dort hat From Lightning seinen Sitz. Auch sie haben eine mit einem Akku betriebene Tischleuchte im Programm. Auf der Messe kommt kein Lampenhersteller mehr ohne solch ein mobiles Modell aus. Um „“Times“ zum Leuchten zu bringen, muss man am Schirm aus Aluminium drehen. Überhaupt macht die ganze Lampe einen mehr als stabilen Eindruck.

Auch auf der kleinen und feinen Veranstaltung „Designpost“, direkt gegenüber der großen Messehallen, haben sich mehrere Marken zusammengetan. Das Designstudio Niruk stellt unter dem Motto „Schnee“ zum Beispiel die fragilen Textillampen von Michael Raasch aus, oder die Keramik mit Craquelé-Glasur, die aussieht, als wäre die Oberfläche von vielen feinen Rissen durchzogen. Diese alte Technik sieht, mit neuen Formen kombiniert, sehr modern aus.

Mit seiner runden Form erinnert der Sessel Pallone von Leolux ein wenig an eine Comicfigur. © Leolux

Auch auf der Möbelmesse selbst haben sich Hersteller zusammengetan. Zum Beispiel haben mehrere Möbelmarken rund um Stuttgart einen Stand, um zu demonstrieren, wie stark die Region in der Herstellung von Möbeln ist.

Das wollen auch die Niederländer auf ihrem gemeinsamen Stand mit Unternehmen wie Leolux, Gelderland und Arco demonstrieren. Nicht einfach fertig Produkte sind hier ausgestellt, sondern auch die noch unfertigen Einzelstücke, bevor sie zusammen gesetzt werden. Noch die einzelnen Produktionsschritte. So können die Besucher sehen, wie in unserem Nachbarland Möbel hergestellt, bewohnt und die Materialien recycelt werden.