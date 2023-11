Antisemitismus im Straßenverkehr : Pariser Taxifahrer bedroht jüdische Familie

Die jüdische Familie wollte aus Tel Aviv kommend am Flughafen in ein Taxi steigen. Der Fahrer drohte ihnen mit dem Tod. Seit dem Gaza-Krieg häufen sich in Paris antisemitische Vorfälle mit Taxifahrern.