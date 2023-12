Bahnverkehr nach Sturmtief wieder planmäßig „Zoltan“ ist weg, nun kommen Regen und Schnee

Nachdem das Sturmtief „Zoltan“ über Deutschland hinweggezogen ist, werden für Samstag in Deutschland regional heftige Regen- oder Schneefälle erwartet. Die Behörden warnen für Teile von Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Bayern vor großem Hochwasser.

Neuschnee wird vom Thüringer Wald bis zum Bayerischen Wald in Lagen oberhalb von 600 bis 800 Metern erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte.

Am Freitag war das Sturmtief „Zoltan“ über Deutschland hinweggezogen und hatte den Verkehr auf Straßen und Schienen erheblich behindert.

Dem DWD-Bericht zufolge ist im Erzgebirge am Samstag mit ergiebigen Schneemengen in kurzer Zeit zu rechnen. Deshalb drohten Bäume umzufallen und Äste abzubrechen.

Bis Samstagvormittag sei darüber hinaus vom Osten Schleswig-Holsteins und Ostniedersachsen bis in die Lausitz Glätte durch Schneematsch möglich.

Infolge des Dauerregens sei vielerorts mit Niederschlägen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter in 48 bis 72 Stunden zu rechnen, hieß es weiter vom DWD. Für einige Regionen werden auch Unwetter mit 90 bis 120 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt.

In den östlichen Mittelgebirgen sollen ab Samstagabend die Niederschläge zunehmend in Regen übergehen und Tauwetter einsetzen.

Züge der Deutschen Bahn „sehr stark ausgelastet“

Die Deutsche Bahn hat die Sturmschäden nach eigenen Angaben weitgehend beseitigt. „Der Regionalverkehr fährt wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiert sich“, teilte ein Bahnsprecher am Samstagmorgen mit.

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage seien die Fernverkehrszüge aber „sehr stark ausgelastet“.

Zugausfälle: Was müssen Reisende beachten? Zugbindung ist aufgehoben: Alle Fahrgäste, die ihre vom 21.12. und am 23.12.2023 geplante Reise aufgrund des Sturms „Zoltan“ verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung.

Ticket-Erstattung: Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Eine Ticketerstattung ist unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Zug-Auslastung und Überfüllung: Aufgrund der Weihnachtsfeiertage sind die Fernverkehrszüge am 23.12.2023 bereits sehr stark ausgelastet. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt auf bahn.de oder im DB Navigator über die Auslastung der Fernverkehrszüge zu informieren. Fahrgäste sollen (wenn möglich) weniger stark ausgelastete Verbindungen in Tagesrandlagen nutzen.

Sonder-Hotline: Die aktuelle Verkehrslage und die Auswirkungen des Sturms auf den Bahnverkehr können über eine Sonder-Hotline abgefragt werden. Die kostenfreie Hotline erreichen Sie unter der Nummer 08000-996633 .

Quelle: Deutsche Bahn (Stand: 23.12.2023, 08:41 Uhr)

Das Sturmtief „Zoltan“ hatte am Freitag den Bahn-Verkehr durcheinandergewirbelt. Der Fern- und Nahverkehr war bundesweit beeinträchtigt, vor allem jedoch waren Fernverkehrsstrecken im Norden von den Auswirkungen der heftigen Winde betroffen.

Bahnreisende brauchten – mal wieder – viel Geduld. © dpa/Christian Charisius

Unter anderem fielen Züge auf den Strecken von Hamburg und Hannover nach Frankfurt am Main und Stuttgart sowie in Richtung München aus. Am Nachmittag entspannte sich die Lage ein wenig, Sperrungen konnten weitgehend aufgehoben werden.

Sturmflut und zahlreiche Glätteunfälle

Durch das seit Donnerstag über Deutschland hinwegziehende Sturmtief wurden auch mehrere Menschen verletzt. Nahezu im gesamten Bundesgebiet gab es Feuerwehreinsätze, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes besonders wegen umgestürzter Bäume sowie Schäden an Autos und Häusern.

An der Nordseeküste sowie entlang der Flüsse Elbe und Weser hatten die Behörden am Freitagnachmittag Sturmflut-Entwarnung gegeben.

Ein Fahrzeug steckt auf der überschwemmten Straße in der Hafencity in Hamburg fest. © dpa/Christian Charisius

Die schwere Sturmflut hatte in Hamburg am späten Freitagvormittag ihren Höchststand überschritten. Die Innenbehörde zeigte sich nach der schweren Sturmflut zufrieden: „Wir waren sehr gut vorbereitet und haben die Lage sehr gut gemeistert“, sagte ein Sprecher.

Das Wasser der Elbe drückte die schwere Sturmflut an Land und überspülte dabei den Hamburger Fischmarkt und die umliegenden Straßen komplett. Das Wasser stand teils hüfthoch.

Die Hamburger Feuerwehr sprach am Samstagmorgen von 170 sturm- und wasserbedingten Einsätzen ohne Verletzte.

Auch in Schleswig-Holstein hatten Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Sie wurden zu mehr als 670 Einsätzen wegen des Sturmtiefs gerufen. In Niedersachsen kam es zu Glätteunfällen auf den Straßen.

Ein Spaziergänger läuft bei Sturmflut und Wellen am Ufer der Wesermündung in Bremerhaven entlang. © dpa/Sina Schuldt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser bedankte sich am Freitag bei allen Einsatzkräften im Land. „Ich danke allen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehren, der Rettungsdienste und des THW sehr herzlich, die wegen der aktuellen Stürme und Überflutungen im Einsatz sind.“

Überspülte Große Elbstraße während des Sturmtiefs Zoltan am Freitagmittag. © IMAGO/Hanno Bode

Gerade jetzt wünsche sie sich mehr Respekt und mehr Anerkennung für Polizei- und Rettungskräfte und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Das gilt besonders in diesen Zeiten der oftmals rauen Anfeindungen und Angriffe, die viele von ihnen erleben müssen“, teilte die SPD-Politikerin mit.

Zwei Tote in Belgien und den Niederlanden

Eine Schwere Sturmfolge gab es indes in Belgien: Auf einem Weihnachtsmarkt wurde eine Frau von einem etwa 20 Meter hohen Tannenbaum erschlagen.

Das Nadelholz habe am Donnerstagabend einer starken Windböe nicht standgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Der Baum stürzte auf drei Personen, von denen eine wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.

In dem heftigen Sturm starb auch eine Frau in den Niederlanden. Die 37-Jährige sei beim Fahrradfahren von einem umfallenden Baum getroffen worden, teilte der Arbeitgeber der Frau, eine Pflegeeinrichtung, am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag in Wilp etwa 100 Kilometer östlich von Amsterdam. (dpa, AFP)