Der Künstler Christo ist am Sonntag gestorben. Wie einer Meldung auf seinem offiziellen Twitter-Account zu entnehmen ist, starb der 84-Jährige in New York.

Christo wollte vor wenigen Monaten eigentlich nach Berlin gekommen sein. Corona durchkreuzte seine Pläne. Er musste zuhause in New York bleiben. Seine Ausstellung im Palais Populaire zum 25. Jahrestag des „Wrapped Reichstag“ hatte dann - nach fast siebenwöchiger Verspätung - doch noch eröffnet.