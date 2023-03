Krönung des britischen Königs Charles III. wird mit veganem Öl gesalbt

König Charles III. von Großbritannien wird bei seiner Krönung in drei Monaten mit veganem Öl gesalbt. Wie der Buckingham Palast am Freitagabend mitteilte, haben der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem, Theophilos III., und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum das heilige Öl nun in der Jerusalemer Grabeskirche geweiht.

Das Öl enthalte jedoch nicht mehr die früher üblichen Duftstoffe Ambra, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen, sowie das aus den Analdrüsen der Zibetkatze gewonnene Zibet, hieß es.

Das Krönungs-Öl wurde stattdessen aus Oliven von zwei Hainen auf dem Jerusalemer Ölberg hergestellt: nahe der Himmelfahrtskapelle und der Maria-Magdalena-Kirche, wo Charles' Großmutter Prinzessin Alice von Battenberg beigesetzt ist. Gepresst wurden die Oliven nahe Bethlehem.

Dies zeigt die tiefe historische Verbindung zwischen der Krönung, der Bibel und dem Heiligen Land. Justin Welby, geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche

Das Öl symbolisiert nach den Worten des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, die enge Verbindung des britischen Königs mit dem Heiligen Land und seine Sorge um die Menschen dort.

Welby wird die Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey am 6. Mai als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche leiten. Es sei sein Wunsch gewesen, ein neues Krönungsöl aus Oliven vom Ölberg herzustellen. „Dies zeigt die tiefe historische Verbindung zwischen der Krönung, der Bibel und dem Heiligen Land. Von den alten Königen bis heute wurden Monarchen mit Öl von diesem heiligen Ort gesalbt.“

Das Öl sei mit ätherischen Ölen – Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoin und Bernstein – sowie Orangenblüte parfümiert worden. Bei der Krönung wird der neue Monarch damit auf Hände, Brust und Stirn gesalbt. Das Öl soll auch für Queen Camilla verwendet werden, die an der Seite ihres Ehemannes gekrönt wird. (KNA)

Zur Startseite