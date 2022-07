Sie haben „Ja“ gesagt: Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt haben am Donnerstag auf Sylt standesamtlich geheiratet. Gegen 17.30 Uhr trat das Paar vor das Sylt-Museum, wo bereits Gäste warteten, um Blütenblätter auf Lindner und Lehfeldt zu werfen. Das Datum für die standesamtliche Trauung dürfte bewusst gewählt sein. Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen sich Lindner und Lehfeldt am 7. Juli 2018 kennengelernt haben.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

Nach dem Hochzeitskuss gingen der FDP-Politiker und die Journalistin durch das aus Kiefernknochen eines Wals geformte Tor des Museums auf die Straße zu ihrem Auto. Dabei winkten sie den zahlreichen Neugierigen und Journalisten zu, die auf das Paar gewartet hatten. Lindner trug einen hellblauen Anzug, Lehfeldt einen cremefarbenen, schulterfreien Jumpsuit mit engem Oberteil.

Bereits Stunden zuvor hatten sich bei etwa 17 Grad und viel Wind zahlreiche Neugierige auf der Straße und im Garten vor dem Museum versammelt. Bis zur späten Mittagszeit war das Museum geöffnet, anschließend wurde ein Schild an die Tür gehängt - der Museumsbesuch sei wegen einer Trauung kurzzeitig eingeschränkt.

Wer sich noch auf dem Gelände aufhielt, wurde gebeten, es zu verlassen. Auch die Straße davor musste freigemacht werden. Polizisten stellten sich vor die überwiegend aus Urlaubern bestehende Schar von Neugierigen. Dann hieß es warten. Von den zwischenzeitlich deutlich über 100 Menschen harrten mehrere Dutzend aus.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt küssen sich vor dem Sylt-Museum. Foto: dpa/Axel Heimken

Wo wird nach dem Standesamt gefeiert?

Nach dem bürokratischen Teil sollen das Paar und die Gäste in dem Kampener Restaurant „Vogelkoje“ einkehren, berichtet „Bild“. Das Traditionshaus war bis 1921 noch als „historische Entenfangstätte“ bekannt, wie das Restaurant schreibt.

Die standesamtliche Trauung von Christian Lindner und Franca Lehfeldt fand im Sölring Museen auf Sylt statt. Foto: Axel Heimken/dpa

Die Karte hält Menüs aus der gehobenen Küche bereit: Rehrücken auf Mangold mit Zuckermais & Chorizo gibt es hier für 42 €, eine Crème Brulée mit Waldbeeren & Sanddorneis ist bereits ab 13 € zu haben.

Gibt es einen Polterabend?

Am Freitag soll es einen Polterabend geben, wie FDP-Kreise gegenüber der dpa berichteten. Wo dieser Polterabend stattfinden soll, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Wo findet die kirchliche Trauung statt?

Die kirchliche Trauung findet am Samstag, den 9. Juli statt. Als Location wurde die evangelisch-lutherische Kirche St. Severin in Keitum gewählt. Auch der Modedesigner Guido Maria Kretschmer soll hier 2018 seinem Partner schon das Ja-Wort gegeben haben.

Mit einer belegten Dachstuhl-Errichtung im Jahr 1216 gilt die kleine, malerische Kirche übrigens als ältester Sakralbau Schleswig-Holsteins. Wer den alten Gemäuern von der heimischen Couch aus einen Besuch abstatten will, kann die Kirche in einem virtuellen Rundgang besichtigen.

Wo wird nach der kirchlichen Trauung gefeiert?

Die Hochzeitsfeier soll verschiedenen Medienberichten zufolge am Samstagabend in der „Sansibar“ stattfinden. Die Location zwischen den beiden Ortschaften Rantum und Hörnum gilt als Promi-Treff der Insel.

Auf der Website des Restaurants sendet eine Livecam übrigens aktuelle Bilder des Strandabschnittes. Ob die Kamera allerdings auch am besagten Samstag Livebilder übertragen wird, bleibt fraglich.

Wer steht auf der Gästeliste?

Wie die dpa berichtet sollen sich auf der Gästeliste hochrangige Politiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz befinden. Auch Lindners Parteikollegen Marco Buschmann (Bundesjustizminister) und Wolfgang Kubicki (FDP-Vize-Chef) sollen laut „Bild“-Informationen unten den Gästen sein. Das „Hamburger Abendblatt“ berichtet hingegen, dass auch die beiden Grünen-Politiker:innen Robert Habeck (Wirtschaftsminister) und Annalena Baerbock (Außenministerin) sowie CDU-Chef Friedrich Merz zu den Hochzeitsgästen gehören sollen.

Unterkommen sollen Christian Lindner, Franca Lehfeldt und ihre Gäste im „Severin's Resort & Spa“ bei Keitum. Ein Superior-Doppelzimmer gibt es hier bereits für 350 € pro Nacht. Suiten sind von 450 € bis 650 € pro Nacht zu haben.

Werden die 9-Euro-Punks mitfeiern?

Neben den hochkarätigen geladenen Gästen haben sich auch nicht-geladene Gäste angekündigt. Seit das bundesweit geltende 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, haben einige Punks den Ort Westerland im Sturm erobert und es sich in der Fußgängerzone bequem gemacht.

Die Stadt Sylt reagierte prompt mit baulichen Maßnahmen und sperrte den Wilhelminenbrunnen mit einem Zaun ab. Zuvor hatten einige der Punks die Anlage zum Baden zweckentfremdet.

Weil auf der Insel Sylt nun mit Lindners Hochzeit ein weiteres Großevent ansteht, wird in den Sozialen Netzwerken wieder vermehrt zu einer erneuten Kaperung der Promi-Insel aufgerufen. So übernahm beispielsweise Twitternutzer „dosenalf“ ungefragt die Organisation der Hochzeitseinladungen für Christian Lindner: „Hab vorhin mit meinem Brudi @c_lindner gesprochen. Er hatte manche Adressen nicht mehr parat und dann der ganze Stress... Also, falls Dich keine Einladung erreicht hat, komm doch bitte trotzdem (gilt für alle!)“

Auch andere Nutzer riefen dazu auf, sich am Samstagabend in der „Sansibar“ einzufinden, um Christian Lindner und seiner frischvermählten Gattin persönlich zu gratulieren.

Warum steht Lindners Traumhochzeit in der Kritik?

In den Sozialen Netzwerken wird die Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt unter dem Hashtag #Lindnerhochzeit kontrovers diskutiert. Als Hauptkritikpunkt werden die hohen Kosten rund um die Feierlichkeiten angeführt.

Weil bei der Hochzeit auch hochrangige Politiker wie der Bundeskanzler anwesend sein werden, wurden die Sicherheitsmaßnahmen auf der Insel enorm verstärkt, wie der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) berichtet. Viele Twitter-Nutzer:innen bemängeln, dass für die massiven Sicherheitsvorkehrungen der Veranstaltung letztlich der Steuerzahler aufkommen müsse.

Darüber hinaus argumentieren Kritiker, dass eine derart pompöse Hochzeit angesichts steigender Lebensmittel- und Energiepreise unangemessen sei. Wenn Bundeskanzler Scholz die Bürger einerseits auf steigende Preise einstimme und Bräutigam Lindner höchstselbst von einer Wirtschaftskrise spreche, die „drei bis vier, vielleicht fünf Jahren der Knappheit“ bedeute, dann sei eine glamouröse Hochzeit vielleicht „das falsche Signal“, wie Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff bemerkt.

Lindners Parteikollege Marco Buschmann twitterte hingegen, dass eine Hochzeit „etwas Wunderbares“ sei. „Wer daran Anstoß nimmt, sucht sich am besten einen Therapeuten!“, schrieb der Bundesjustizminister und erntete dafür prompt Kritik.

Die Stand-up-Komikerin Ilka Bessin, besser bekannt als „Cindy aus Marzahn“, schlug hingegen in einem Instagram-Kommentar vor, dass die Lindner-Hochzeit als private Veranstaltung auch privat finanziert werden könne. In dem Beitrag vom 5. Juli bemängelt sie, dass die Sicherheitskräfte „von unseren Steuergeldern“ bezahlt werden müssten. Weiter heißt es: „Ich bin doch auch nicht eingeladen. Wenn ich jetzt meinen Geburtstag feiere, kommt er dann auch und macht die Tür?“

Mehr zum Thema Sause in Krisenzeiten Lindners glamouröse Hochzeit auf Sylt ist das falsche Signal

Schlussendlich war die Stimmung vor dem Museum friedlich – Diskussionen wie in den sozialen Medien, beispielsweise über Steuerverschwendung und einen unpassenden Zeitpunkt für die Feier, kamen hier eher nicht auf. Auch die befürchteten und auch angekündigten Störer waren nicht zu sehen. Nur zum Teil äußerten Wartende Unverständnis, etwa weil es keine Informationen über die Zeit der Feier gab und das Paar vor der Trauung durch den Hintereingang ins Museum gegangen war. (mit dpa)