Starkregen in Baden-Württemberg Unwetter trifft Regionen im Süden Deutschlands hart

Unwetter haben am Mittwoch die Regionen Bodensee und Oberschwaben und später auch die Gegend rund um Stuttgart schwer getroffen und den Rettungsdiensten keine Ruhe gelassen. Auch aus dem Norden Baden-Württembergs wurde starker Regen vermeldet. Die Feuerwehren waren nach eigenen Angaben im Dauereinsatz.

In Stuttgart mussten Fußballfans kurz um ihr Vergnügen bei den Abendspielen fürchten. Doch nach der kurzzeitigen Räumung der Fanzones für die Fußball-Europameisterschaft in der Stuttgarter Innenstadt gab die Polizei Entwarnung. „Alle Fanzones sind wieder geöffnet“, teilte sie auf der Plattform X am Mittwochnachmittag mit. „Wir danken Euch für Eure Geduld und freuen uns auf Euren Besuch.“ Die Fans auf dem Marktplatz und dem Karlsplatz waren zuvor wegen eines Unwetters gebeten worden, Schutz in Gebäuden zu suchen.

Auch die Fanzone in Frankfurt am Main wurde am Mittwoch wegen eines heftigen Unwetters gesperrt. Vor Beginn des Gewitters habe man den Bereich am Mainufer in der Halbzeit der Spiele der Fußball-EM geräumt, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Zu dieser Zeit fanden die Partien zwischen der Slowakei und Rumänien (1:1) sowie Belgien und der Ukraine (0:0) statt.

Wetter am Mittwoch: Gewitter und Starkregen Gewitter: Im Süden und Südwesten Deutschlands. Im zentralen Bergland.

Starkregen und Hagel Im Süden Deutschlands.

Sonnenschein: Im Norden Deutschlands. In Mitteldeutschland.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Besonders stark von Unwetter betroffen war in Baden-Württemberg die Region um Markdorf im Bodenseekreis. Dort räumte die Feuerwehr einen Campingplatz. Nach ihren Angaben waren rund 200 Camper betroffen, verletzt wurde niemand. Das Wasser stand zwischen 10 und 50 Zentimeter hoch, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Camper konnten später auf den Platz zurückkehren.

In Oberteuringen (Bodenseekreis) wurden Straßen überflutet, Keller liefen voll. Rund um Ravensburg hatte es laut Polizei am Mittwochmorgen rund zwei Stunden lang stark geregnet und gewittert.

Stromausfälle meldete indes die „Schwäbische Zeitung“ im Süden der Stadt Ravensburg. In Friedrichshafen verteilte die Feuerwehr zwischenzeitlich befüllte Sandsäcke im Stadtteil Bunkhofen, der direkt an der Rotach liegt. Sie konnte aber nach Angaben der Stadt später wieder abrücken, weil sich die Lage entspannte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor lokalen Unwettern mit Starkregen und Hagel im Süden Deutschlands gewarnt. Bis Donnerstagvormittag könnten vor allem entlang und südlich der Donau wiederholt Gewitter auftreten, teilten die Meteorologen mit.

Laut einer Vorhersage am Mittwoch kann es dabei lokal heftigen Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und mit bis zu 60 Litern pro Quadratmetern in wenigen Stunden geben. Auf räumlich sehr eng begrenzten Flächen seien auch 80 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich.

Wetter am Donnerstag: Gewitter Gewitter: Gewitter sollen im Tagesverlauf von Norddeutschland über die Mitte des Landes bis in den Süden ziehen. Im Nordosten des Landes werden weniger Gewitter prognostiziert.

Temperaturen: Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Es bestehe die örtliche Gefahr von Sturzfluten und Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen, hieß es. Auch in der Mitte des Landes könne es vereinzelte Gewitter geben.

Wetter am Freitag: Gewitter, Starkregen und Sturmböen Gewitter: Im Osten und Süden des Landes werden ab nachmittags „Gewitter mit Unwettergefahr“ erwartet.

Starkregen und Hagel: In Ost- und Süddeutschland.

Sturmböen: In Ost- und Süddeutschland werden Sturmböen (Windstärke 8 bis 9) erwartet.

Temperaturen: In Ost- und Süddeutschland „schwül-heiße 26 bis 30 Grad“, im Westen und Nordwesten hingegen 21 bis 25 Grad.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 26. Juni 2024, 12:40 Uhr)

Gewitter und Unwetter auch in den nächsten Tagen

In den kommenden Tagen sind den Meteorologen zufolge dann auch im Norden und Osten Gewitter mit Unwetter möglich.

Am Freitagnachmittag prognostiziert der DWD „im Osten und Süden aufkommende kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und teils schwere Sturmböen“.

Der Höhepunkt der Unwetter wird dem DWD zufolge „voraussichtlich von Samstag zu Sonntag“ erwartet. Dann herrsche eine „überregionale Schwergewitterlage“, so die Experten der Behörde. (mit dpa)