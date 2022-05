Im europäischen Reiseverkehr sind weitere Corona-Restriktionen weggefallen. Gemäß einem Beschluss der EU-Behörden muss das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen seit Montag keine Pflicht mehr sein. Es wird aber weiterhin empfohlen.

Außerdem gilt: Wenn am Abflug- oder Zielort eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr besteht, bleibt es bei der Pflicht zum Tragen der Maske auch im Flugzeug.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In Deutschland ist die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht, die jeweils die Länder anordnen.

In Deutschland muss weiter die Maske getragen werden

Demnach gilt bei Flügen von und nach Deutschland auch mit Inkrafttreten gelockerter EU-Empfehlungen ab Montag weiterhin die Maskenpflicht zum Schutz vor Corona-Ansteckungen. Dies betrifft nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums alle Maschinen, die in Deutschland starten oder landen.

Das Tragen einer FFP2-Maske bei Flügen von und nach Deutschland bleibt eine Pflicht. Foto: Marius Becker/dpa/dpa-tmn

Beim Ein- und Ausstieg und während des gesamten Fluges sind FFP2- oder medizinische Masken zu tragen. Abnehmen kann man sie nur beim Essen und Trinken. Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder unter sechs Jahren.

Wissing fordert das Ende der Maskenpflicht

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sich für ein Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen, Bahnen und Bussen ausgesprochen, das auch die Verkehrsbranche fordert. Wissing erklärte, dass nach der EU-Entscheidung gegen die Fortführung einer generellen Maskenpflicht im Flugverkehr „dringender Anpassungsbedarf“ in Deutschland bestehe.

„Wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen und die Maskenpflicht aufheben, insbesondere im Flugverkehr”, sagte er. Er sprach sich auch für die Aufhebung der Maskenpflicht im Nahverkehr aus.

Auch die deutsche Luftfahrtbranche ist für die Abschaffung der Maskenpflicht. In den Flugzeugen reinigten laut Lufthansa hocheffiziente Filter ständig die Kabinenluft: „Es ist an der Zeit, auf Freiwilligkeit zu setzen, so wie es in anderen Bereichen des täglichen Lebens inzwischen auch die Regel ist”.

Die Bundesregierung plant aber vorerst keine Abschaffung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte, bei immer noch sehr hohen Fallzahlen „fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten“.

Maskenpflicht gilt auch woanders weiter

Generell entfällt mit dem aktuellen EU-Beschluss längst nicht auf allen Flügen die Maskenpflicht. Europas größter Billigflieger Ryanair veröffentlichte eine Liste von 15 EU-Staaten, in denen über nationale Gesetze das Tragen von Gesichtsmasken zur Corona-Prävention weiter gilt.

Neben Deutschland sind auch wichtige Tourismus-Ziele wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien darunter.

In Deutschland besteht sowohl im Flugzeug als auch im ÖPNV noch die Maskenpflicht. Foto: Ottmar Winter/PNN

In Österreich sind derweil alle Corona-bedingten Einreiserestriktionen abgeschafft worden. Zur Freude der wichtigen Tourismusbranche in der Alpenrepublik ist seit Montag ein 3G-Nachweis über eine Corona-Impfung, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder einen negativen Corona-Test für die Einreise nicht mehr notwendig.

Sollte eine neue Virusvariante auftauchen, können nach Angaben der Regierung in Wien aber rasch wieder Test-, Registrierungs- und Quarantänepflichten verhängt werden. (mit Agenturen)