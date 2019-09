Was war das bewegendste Naturschauspiel im All?

Die Sonnenaufgänge, alle 90 Minuten. In der Kapsel ist man schnell unterwegs, umrundet die Erde an einem Tag 16 Mal. Die Sonne kommt langsam hinter der Erde hervor: Erst ein heller Schein von rechts, dann so ein Schwalbenschwanz, der größer und größer wird, und plötzlich ist die Sonne da. Ein Farbspiel sondergleichen, verrückt. Natürlich weiß man das vorher, aber wenn es passiert, freut man sich trotzdem.

Und da sind selbst bei einem erklärten Atheisten wie Ihnen keine religiösen Gefühle aufgekommen?

Nein. Es gab bei den Russen einen Witz. Chruschtschow fragt den Kosmonauten Gagarin: Hast du den lieben Gott gesehen? Der bejaht. Chruschtschow: Schon gut, aber sag’s keinem weiter! Später fragt der Papst den Kosmonauten das Gleiche. Gagarin antwortet: Nein. Und der Papst: Wusste ich’s doch, aber sag’s keinem weiter!

Sie haben hier eine Tasche mit Raumfahrt-Souvenirs: Kosmonautennahrung, Saugschläuche ... Was ist diese Apparatur aus Plastik und Stoff?

Oh, die ist für den Urin. Darum gab es eine Verkleidung, und das Ganze war an ein Saugsystem angeschlossen. So wurde der Urin schließlich bis in einen Eimer abtransportiert. Zu meiner Zeit schleuste man den noch aus.

Das heißt, der Eimer trieb dann im All, wie ein Ufo?

Ja, der flog in einer gewissen Entfernung neben uns mit. Man hat mich ein paar Tage im Unklaren gelassen, ich sah dieses Objekt und wusste nicht, um was es sich handelte. Der Kommandant, Wladimir Kowaljonok – das war so ein Bursche – hat später erzählt, wir hätten da oben einen „Nachbarn“ gehabt, der uns verfolgte. Auf einem Kongress in Moskau kam deswegen mal ein Mann auf mich zu. Als ich die Geschichte klarstellte, wurde er richtig böse: Sie belügen uns! Das war so einer, der an Wesen aus dem All glaubte.

Herr Jähn, im Film „Good Bye Lenin“ wird ein Doppelgänger von Ihnen Nachfolger von Erich Honecker – und öffnet die deutsch-deutsche Grenze.

Der Regisseur Wolfgang Becker saß, wo Sie jetzt sitzen. Der wollte gern, dass ich mitspiele. Für mich war von Anfang an klar, das mache ich nicht. Obwohl ich finde, dass der Film gut geworden ist. Es war ein Glücksfall, dass den ein Mann aus dem Westen gedreht hat. Der hatte es nicht nötig, alles aus der DDR in den Dreck zu ziehen.

Von Ihrer Weltanschauung sind Sie nie abgerückt.

Vielleicht hatte Marx doch recht. Vielleicht wird es noch mal eine menschliche Gesellschaft geben, in der nicht einer Milliarden besitzt, während der andere gerade so durchkommt.

Wo haben Sie selbst den Mauerfall erlebt?

In Riad. Da gab es eine Konferenz der „Association of Space Explorers“, organisiert vom saudischen Astronauten Sultan bin Salman. Am Abend des 9. November fuhren meine Frau und ich zum Flughafen Schönefeld, wir hatten Schabowskis Pressekonferenz gesehen, ohne uns allzuviel dabei zu denken. Am Morgen sagt plötzlich einer beim Frühstück: In Berlin saufen sie Sekt auf der Mauer! Ich hatte die Aufgabe, den nächsten Kongress im Jahr 1990 vorzubereiten. Daraus wurde dann nichts. Und zu den folgenden Kongressen bin ich nicht mehr gefahren, nach Malaysia oder sonstwohin. Dazu fehlten mir dann auch die finanziellen Möglichkeiten.

Die SED/PDS wollte Sie damals in den Parteivorstand holen. Sie lehnten ab. „Ich sollte wieder benutzt werden“, haben Sie mal gesagt.

Ich eigne mich nicht für laute Reden.

Die Büste von Ihnen, die es bis 1990 in Berlin gab, steht heute im Sächsischen Landesamt für Statistik.

Das wusste ich nicht. Als nach der Wende überall Statuen in den Graben geschmissen wurden, habe ich nur gesagt: Nehmt sie doch weg, wenn sie keinen Sinn mehr hat. Damit war es dann auch gut.

Und was ist aus der Auszeichnung „Held der DDR“ geworden?

Unsere Orden sind alle weg. Aber den Titel „Held der Sowjetunion“ darf ich noch tragen. Bloß heißt der dort jetzt „Geroi Rossijskoj Federazii“, Held der Russischen Föderation.