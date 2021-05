Trotz Werbekampagnen und unzähligen positiven Instagram-Accounts zum Thema: Noch immer gilt die Menstruation vielen als lästig, unhygienisch und versteckenswert. Dabei kann sie ein wichtiger Vitalitätsmesser sein. Ärzt*innen können an ihrer Regelmäßigkeit, an Farbe und Konsistenz eine Menge ablesen.

In der neuen Folge vom Gyncast lesen auch die Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger gemeinsam mit Chefärztin Dr. Mandy Mangler im Blut. Warum verschiebt Stress so häufig die Blutung? Wie beeinflusst vegane Ernährung den Zyklus? Was haben besonders kurze und was besonders lange Zyklen zu bedeuten? Und weshalb menstruieren wir heutzutage mehr als je zuvor in der Evolution? Welche Säugetiere kriegen auch regelmäßig ihre Tage und welche wissenschaftlichen Theorien gibt es zum ursprünglichen Sinn der Periode?

Unter dem Mikroskop untersuchen die Gyncasterinnen diesmal, aus welchen Bestandteilen sich das Blut aus der Vagina zusammensetzt und besprechen, weshalb Periodenflüssigkeit nicht gerinnt. Welche Farbschattierungen zwischen pink und grau sind normal, welche Menge ist unbedenklich? Häufig überschätzen wir die Blutmenge, obwohl Menstruierende durchschnittlich nur 65 Milliliter, also eine Espressotasse voll, absondern.

Ab welchem Flüssigkeitsverlust spricht man von Hypermenorrhoe und was könnte dahinter stecken? Was tun Sportler*innen gegen Eisenmangel durch die Periode? Sind Zwischenblutungen immer harmlos oder können sie auch ein Hinweis auf Zysten, Polypen oder gar Krebs sein? Wie verändert das Kinderkriegen die Blutung und welche Auffälligkeiten können nach einer Covid-Impfung auftreten?

Außerdem in der neuen Folge: die peinlichsten Menstruations-Pannen und was man beim Malen mit Menstruationsblut beachten sollte. Hören Sie rein!

Hör- und Leseempfehlungen

Interview mit der Menstruationsaktivistin Franka Frei.

Ein Podcast nur über die Periode.

Die Netflix-Verfilmung PadMan der wahren Begebenheit: Wie ein Inder versuchte, eine günstige Binde zu entwickeln.

Der Verein Periodensystem e.v. setzt sich dafür ein, dass wohnungslose Frauen mit Periodenprodukten versorgt werden.

Diese NGO versorgt Menstruierende in Nepal mit Binden.

Hier lässt sich mit dem Kauf einer Menstruationstasse, Ruby Cup, gleichzeitig eine spenden.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt.