Ärzte kritisieren hohe Sterblichkeit bei Beatmung „Zu Hause sterben ist für Viele nicht mehr die Realität“

Die Bilder von Menschen, die in Krankenhäusern bäuchlings nebeneinander liegen oder denen Schläuche aus dem Mund ragen, haben sich vielen als eindrückliche Illustration der Folgen der Coronapandemie ins Gedächtnis gebrannt. Die Anzahl der Schwerkranken, die künstlich beatmet werden mussten, und die Frage nach den verfügbaren freien Betten mit Beatmungsmöglichkeiten waren die bestimmenden Themen der Pandemie.

Die hohe Sterblichkeit an den Geräten und die hohen Kosten haben die Mediziner überrascht

Doch nun, mit einigem Abstand zeigt sich, dass in Deutschland weitaus mehr Patienten beatmet werden, als in anderen Ländern mit ähnlich entwickeltem Gesundheitssystem. Dabei sei der Anteil der Kranken, die an der Beatmungsmaschine in der Klinik versterben, mit 43,3 Prozent sehr hoch, teilten die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) und die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) am Donnerstag mit. Sie verweisen auf die Ergebnisse einer jetzt in der medizinischen Facheitschrift „Lancet“ veröffentlichten Studie.

Zudem seien die Kosten für diese intensive Art der Therapie mit insgesamt sechs Milliarden Euro jährlich vergleichsweise hoch, so die Fachgesellschaften in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Jeder zehnte Deutsche stirbt beatmet im Krankenhaus. Wolfram Windisch, Lungenarzt

„Friedlich zu Hause sterben ist für viele Menschen nicht mehr die Realität – sie liegen oftmals in den Kliniken“, resümierte DGP-Präsident Wolfram Windisch, Chefarzt der Lungenklinik an den Kliniken der Stadt Köln. „Jeder zehnte Deutsche stirbt beatmet im Krankenhaus.“ Es sei auffällig, dass vor allem Patienten im hohen Lebensalter sehr häufig auf den Intensivstationen beatmet würden, aber dennoch versterben. „Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, ob wir ethisch und medizinisch das Richtige tun, wie auch gesellschaftlich-ökonomisch“, sagte auch DGIIN-Präsident Matthias Kochanek, Leiter der internistischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum Köln.

Wir müssen uns auch die Frage nach dem Warum gefallen lassen. Matthias Kochanek, Intensivmediziner

Die hohen Fallzahlen, die hohe Sterblichkeit und die Kosten, die die Studie zutage gefördert hat, seien überraschend, meinen die beiden Präsidenten der Fachgesellschaften. „Wir müssen uns auch die Frage nach dem Warum gefallen lassen“, sagt Kochanek. Und sein Kollege Windisch fragt: „Haben wir so viele Beatmungsbetten, weil die Patienten sie brauchen? Oder brauchen wir so viele Patienten in diesen Betten, damit sich die Klinik finanzieren kann?“ Denn Beatmungen bringen den Kliniken in Deutschland viel Geld ein.

Bei der Prävention von Lungenerkrankungen sei Deutschland Schlusslicht, kritisieren die Ärzte

Gleichzeitig sei Deutschland Schlusslicht bei der Tabakprävention, so der DGP-Präsident. Und Tabakkonsum sei einer der größten Risikofaktoren für viele und schwere Herz- wie auch Lungenerkrankungen, die wiederum die Hauptgründe für Beatmung auf Intensivstationen in Deutschland darstellten. Denn auch in puncto Erkrankung liegen die Daten vor. „Wir sind also in einem ganz ungünstigen Spagat: Wir verhindern die Krankheiten nicht, die wir dann aber maximal mit allem, was geht, behandeln“, sagt Windisch.

Die Lancet-Studie gebe viele Antworten, werfe aber noch mehr Fragen auf. Die beiden Präsidenten fordern deshalb: „Es ist enorm wichtig, zukünftig noch mehr Studien zur Qualitätssicherung auf den Weg zu bringen!“ In erster Linie aber müsse mit der Krankenhausreform eine Strukturqualität eingeführt werden, die es bisher nur unzureichend gebe! „Wir brauchen vor allem hervorragend ausgebildetes Personal und nicht mehr das Prinzip ‚Jeder macht alles‘.“

Zum Hintergrund der Studie: Das Team um Hauptautor Christian Karagiannidis hat für die Untersuchung die Daten aller gut einer Million Patienten ab 18 Jahren ausgewertet, die zwischen 2019 und 2022 in rund 1400 deutschen Krankenhäuser beatmet wurden. Insgesamt verstarben 43,3 Prozent der Beatmeten im Krankenhaus. Dabei beobachteten die Autoren einen Anstieg der Krankenhausmortalität mit dem Alter: So verstarben 27,6 Prozent bei den 18- bis 59-Jährigen, aber 59 Prozent bei den Patienten, die über 80 Jahre alt waren. Die Autoren ermittelten die durchschnittlichen Kosten pro beatmeten Patienten mit 22.000 Euro für das Jahr 2019 und mehr als 25.500 Euro für 2022.