Viruswelle in China Experten gehen von bald 25.000 Corona-Toten pro Tag aus

Wie stark Corona China erfasst hat, zeigt sich derzeit wohl am besten an den Flughäfen der Welt. Allein in Mailand testeten rund die Hälfte der Passagiere auf zwei Flügen aus China positiv auf das Coronavirus.

Die meisten Infizierten hätten keine Symptome gezeigt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Italien und die USA hatten am Mittwoch angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen in China eine Testpflicht für Einreisende aus der Volksrepublik eingeführt.

Insbesondere der Mangel an transparenten Daten aus China zum Ausmaß der Corona-Welle löst derzeit international wachsende Besorgnis aus. Vor allem ein Fehlen an Daten aus der Gen-Sequenzierung erschwert es laut US-Regierungsvertretern auch, etwaige neue Virusvarianten zu identifizieren und entsprechend zu reagieren.

Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt und hatte die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Seitdem breitet sich das Coronavirus in China rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Schätzungen zufolge könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben.

Wohl 9000 Corona-Tote pro Tag in China

Die Zahl der Corona-Todesfälle in China ist Experten der britischen Daten-Firma Airfinity zufolge vermutlich auf 9000 pro Tag gestiegen. Das wäre fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Schätzung in der vergangenen Woche. Der Höhepunkt der jetzigen Welle dürften den Modellrechnungen zufolge am 23. Januar erreicht werden mit etwa 25.000 Toten pro Tag, heißt es weiter.

Die Regierung in Peking hat seit einer Kehrtwende in ihrer Corona-Politik am 07. Dezember zehn Tote in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Am Montag hatte Peking auch das Ende der Corona-Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm reisewilliger Chinesen bei Buchungsplattformen ausgelöst. Länder wie Japan und Indien kündigten daraufhin eine Testpflicht für alle aus China kommenden Reisenden an. Am Mittwoch kündigte auch Taiwan an, Reisende aus China auf das Coronavirus zu testen. Japan ordnete zudem an, die Zahl der Flüge aus China zu begrenzen.

EU beruft Dringlichkeitssitzung ein – Pflichttests für Chinesen „ungerechtfertigt“

Der Gesundheitsausschuss der EU berief am Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung ein, um Maßnahmen gegen die sich in China ausbreitende Pandemie zu koordinieren. Die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) bezeichnete nach der Sitzung die Einführung von Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China trotz des starken Anstiegs der Corona-Fälle in der Volksrepublik als „ungerechtfertigt“.

Trotz der Einführung dieser obligatorischen Corona-Tests in den USA und Italien seien solche Maßnahmen für die EU insgesamt nicht notwendig, erklärte das ECDC in Stockholm. Die Behörde verwies darauf, dass die EU-Staaten „ein relativ hohes Niveau an Immunisierung und Impfung“ aufwiesen. Das ECDC argumentierte zudem damit, dass „die in China zirkulierenden Varianten bereits in der EU“ verbreitet seien.

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, dagegen hält neue Einreiseregeln für Reisende aus China für sinnvoll. Er sagte der Funke Mediengruppe: „Es ist richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen Ländern der Welt gerade geschieht. Auch Deutschland sollte dies tun - aus Vorsicht.“

Bundesregierung sieht keinen Grund für Einreisebeschränkungen

Genauso wichtig sei es, durch Sequenzierung der positiv gefundenen Fälle aus China einen Überblick über die Virusvarianten zu erhalten, „die unsere Freiheit, unsere Bewegungsmöglichkeiten und unsere Erfolge im Kampf gegen das Virus bedrohen“.

Die aktuelle Corona-Welle in China stellt aus Sicht der Bundesregierung alleine allerdings noch keinen Grund für neue Einreisebeschränkungen dar. „Wir behalten die Situation sehr aufmerksam im Blick“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage.

Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine neue Variante des Virus, die gefährlicher sei als die aktuell in Deutschland verbreitete. Dies könne sich aber noch ändern. Deutschland stimme sich in diesen Fragen mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Partnern ab.

Frankreich erklärte am Donnerstag, Grenzkontrollen seien wegen der Entwicklung in China nicht nötig. „Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen gibt es keinen Grund für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen“, sagte die Chefin des Ausschusses zur Gesundheits-Risikobewertung, Brigitte Autran, dem Sender Radio Classique.

Dies könne sich allerdings jeden Tag ändern. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin erklärt, Deutschland verzichte vorerst auf Einreisebeschränkungen. Es gebe zurzeit keinen Hinweis darauf, dass sich in China eine gefährlichere Mutation entwickelt habe, die diese nach sich ziehen würde. (AFP, dpa, Reuters)

