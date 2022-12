Kliniken an der Belastungsgrenze Kaum freie Intensivbetten für Kinder

Die große Zahl von Ansteckungen mit RS-, Grippe- und Erkältungsviren stellt das Gesundheitssystem aktuell vor große Herausforderungen. Vor allem in vielen Kinder-Krankenhäusern werden die freien Betten knapp. Laut einer Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), deren Ergebnisse dem Tagesspiegel vorliegen, verfügen 47 von 110 teilnehmenden Kliniken mit Kinderintensivstationen über kein freies Bett mehr. Viele haben bereits Anfragen von Rettungsdiensten und Notaufnahmen ablehnen müssen. Insgesamt stehen deutschlandweit nur noch 83 freie Intensivbetten für Kinder zur Verfügung.

40% der Intensivbetten für Kinder können wegen Personalmangels nicht genutzt werden.

Einer der Gründe ist nach DIVI-Angaben der in den Kliniken herrschende Personalmangel. Er führe dazu, dass rund 40 Prozent der vorhandenen Betten nicht genutzt werden könnten. Vielerorts fehlten vor allem Pflegekräfte, aber auch Ärzte.

Dramatisch sei die Lage in diesen Tagen auch in Berlin, sagt Tobias Tenenbaum, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Sana-Klinikum Berlin-Lichtenberg und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Trotz der großen Zahl an Kliniken müssten Kinder regelhaft ins Umland verlegt werden.

Dass zurzeit ungewöhnlich viele jüngere Kinder unter grippeähnlichen Symptomen leiden, hängt laut Tenenbaum auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Durch das Tragen von Masken und Abstandsregeln zirkulierten in dieser Zeit die üblichen Atemwegsinfektionserreger kaum, sodass sich das Immunsystem vieler Kinder nicht ausreichend mit den Viren auseinandersetzen konnte. Ähnlich wie im Vorjahr sei nun deshalb ein „Nachholeffekt“ zu beobachten.

