Hertha-Fans laden zum „Seniorenspieltag“ Licht an für die alte Dame

Hertha BSC: Fans laden Senioren ein

Der Spitzname des Berliner Fußballklubs lautet „Alte Dame“. Passend dazu organisiert die Fanszene beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (23. Oktober ab 17.30 Uhr) erstmals in dieser Saison einen Seniorenspieltag.

Die nach dem Gründungsjahr des Klubs benannte Ehrenamts-Initiative 1892hilft vergibt Freikarten an Besucher:innen des Olympiastadions im Alter über 65 Jahren. Man wolle „im Idealfall ein zusammengerechnetes Gesamtalter von mindestens 1892 Jahren erreichen“, heißt es.

Eine eventuelle Begleitperson bekommt ebenfalls eine Karte, unabhängig vom Alter. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Die Gratis-Tickets können auf Twitter, per E-Mail an info@1892hilft.de oder per Post (1892HILFT e.V., Postfach 510619, 13409 Berlin) reserviert werden, solange das vom Verein zur Verfügung gestellte Kontingent reicht.

Bund soll schnellere Hallenbad-Sanierung finanzieren

Nach Plänen der Berliner Bäder-Betriebe würde die Sanierung der Neuen Halle des Stadtbads Charlottenburg an der Krummen Straße erst 2027 beginnen. Bis dahin fehle das nötige Geld, heißt es aus dem Landesunternehmen.

Das Schwimmbad an der Krummen Straße in Charlottenburg. © Cay Dobberke

Damit es nicht so lange dauert, hat Bezirks-Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) den Senat gebeten, Fördergelder aus einem Bundesprogramm zur „Sanierung von kommunalen Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur“ zu beantragen.

In dieselbe Richtung geht ein BVV-Antrag der SPD, der im Sportausschuss mit großer Mehrheit angenommen wurde. Laut Heike Schmitt-Schmelz steht noch nicht fest, ob das Land Berlin dem Wunsch folgt. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, auch eine Finanzierung durch „gemeinsame Projekte mit den Berliner Landeswohnungsunternehmen“ zu prüfen.

Keine Traglufthalle für den Schwimmsport

Die Linksfraktion in der BVV forderte eine beheizbare Traglufthalle auf dem Gelände eines Freibads, um die geschlossene Halle an der Krummen Straße vorübergehend zu ersetzen. Damit könne „das Schwimmen auch im Winter für alle Nutzer:innengruppen in ausreichendem Maß gewährleistet“ werden. Vom Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe, Matthias Oloew, erfuhr die Fraktion jedoch, dass in Charlottenburg-Wilmersdorf im Winter keine festen Nachbargebäude mit Umkleideräumen und Toiletten zur Verfügung stehen – anders als in Spandau.

Im Sommerbad Olympiastadion ist es zu eng. © Annette Riedl/picture alliance/dpa

Deshalb änderten die Linken ihren Antrag dahingehend, dass eine Traglufthalle im Nachbarbezirk entstehen sollte. Das lehnten alle anderen Fraktionen im BVV-Sportausschuss ab. Ein Argument dagegen war der hohe Energieverbrauch von Traglufthallen. Außerdem sollten die Linken ihren Antrag besser in die BVV Spandau einbringen, hieß es.

Dort ist die Idee natürlich gleich im Spandau-Newsletter Thema, der am Dienstag erscheint - zu bestellen hier: www.tagesspiegel.de/bezirke

Alba-Frauen spielen an der Sömmeringstraße

Das in die erste Bundesliga aufgestiegene Frauen-Team des Basketball-Klubs Alba Berlin darf die Sporthalle Charlottenburg in der Sömmeringstraße künftig für Heimspiele nutzen. Noch laufen Renovierungsarbeiten am Glasgewölbedach der 1964 eröffneten Halle. Der Spielbetrieb beginne dort „in einigen Wochen“, heißt es.

Bis 1997 war die Charlottenburger Sömmeringhalle Albas Heimat. In den 90ern hieß der Klub noch BG Charlottenburg. © p-a/dpa

An gleicher Stelle hatten von 1990 bis 1997 bereits Albas männliche Basketballer gespielt. 2500 Plätze stehen zur Verfügung. Bei Alba spielen rund 400 Mädchen und Frauen und damit „mehr als in jedem anderen Basketballverein in Deutschland“, wie der Verein stolz meldet.

Bis 1991 spielte Alba unter dem Namen BG Charlottenburg in der kleinen, engen Halle, die nahe dem U-Bahnhof Mierendorffplatz liegt.

