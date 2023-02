Tagesspiegel Plus Erdbeben in der Türkei und Syrien : Wenn sogar die Helfer Hilfe brauchen

In Syrien und der Türkei warten Zehntausende auf Hilfe. Doch die Rettungskräfte kommen nur schleppend voran. Was macht die Lage so schwierig – und worauf kommt es jetzt an?