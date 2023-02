Erdbeben-Katastrophe : Mehr als 50.000 Tote in Türkei und Syrien

Zweieinhalb Wochen sind seit den Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergangen. Die Zahl der Toten steigt immer noch weiter. Im Erdbebengebiet versetzen derweil Nachbeben die Menschen in Panik.