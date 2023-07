„Eskalation ist keine Antwort“ UN-Generalsekretär Guterres verurteilt Israels Angriffe im Westjordanland

UN-Generalsekretär António Guterres hat Israels jüngsten Militäreinsatz im Westjordanland scharf kritisiert. „Israels Luftschläge und Bodenoperationen in einem eng besiedelten Flüchtlingscamp stellen die schlimmste Gewalttätigkeit im Westjordanland seit vielen Jahren dar“, sagte Guterres am Donnerstag in New York mit Blick auf die Angriffe in Dschenin.

Mehr als 100 Menschen seien verletzt und Tausende seien zur Flucht gezwungen worden, sagte Guterres weiter. „Ich verstehe Israels berechtigte Sicherheitsbedenken. Aber Eskalation ist keine Antwort.“

In der Nacht zu Mittwoch hatte Israels Militär in der Stadt Dschenin seinen größten Einsatz im Westjordanland seit 20 Jahren beendet. Nach Luftangriffen waren in der Nacht zu Montag rund Tausend Soldaten in die Stadt eingerückt, um dort „terroristische Infrastruktur“ zu zerschlagen.

Sie lieferten sich heftige Schusswechsel mit bewaffneten Palästinensern. Mindestens zwölf Palästinenser sowie ein israelischer Soldat kamen bei dem Einsatz ums Leben. Nach Angaben des israelischen Militärs sollen die getöteten Palästinenser Kämpfer gewesen sein. (dpa)