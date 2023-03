Tagesspiegel Plus Geschenk an Erdoğan für Nato-Beitritt : Schweden will Türkei mit neuem Anti-Terrorgesetz überzeugen

Seit zehn Monaten bemüht sich Stockholms Regierung um den Beitritt in die Nato. Insbesondere das Verhältnis zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bleibt angespannt.