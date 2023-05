Handgemenge auf Konferenz in der Türkei Streit um ukrainische Flagge eskaliert

Die Parlamentarische Versammlung der Schwarzmeerwirtschaftskooperation (PABSEC) in Ankara ist am Donnerstagabend von zwei Zwischenfällen überschattet worden. Im Mittelpunkt stand jeweils die ukrainische Flagge, wobei sich Vertreter der Ukraine und Russlands zu Scharmützeln hinreißen ließen.

Videos in Sozialen Netzwerken dokumentieren jeweils Handgreiflichkeiten bei der Konferenz, die diesmal nicht in Istanbul, sondern in der türkischen Hauptstadt stattfand. Die Geschehnisse haben vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine besondere diplomatische Brisanz.

Zunächst störten Mitglieder der ukrainischen Delegation einen Redebeitrag von Olga Timofeewa, die Abgeordnete der russischen Staatsduma ist. Dabei erhoben sie sich von ihren Sitzen und entfalteten zwei große Flaggen ihres Landes hinter der russischen Delegationsleiterin.

Zudem sorgten sie mit Zwischenrufen für eine weitere Eskalation der Situation, wie auf einem Video der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zu sehen ist.

Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Şentop, der die PABSEC-Versammlung leitete, reagierte empört und unterbrach die Sitzung. Anschließend verwies er die Störenden des Saals. Unmittelbar darauf kam es zu einem Handgemenge der Ukrainer mit Sicherheitsleuten und mutmaßlich einem russischen Delegierten.

Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung der Konfliktparteien im Foyer – wieder wurde dort Olga Timofeewa gestört: Als die Duma-Vizevorsitzende ein Smartphone-Video aufnahm, lief der ukrainische Delegierte Oleksandr Marikowskyj auf die Russin zu, positionierte sich hinter ihr und präsentierte eine ukrainische Flagge.

Videos von der Störaktion zeigen, wie ihm daraufhin ein russischer Vertreter die blau-gelbe Flagge entreißt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Mann um den Sekretär der russischen Delegation, Waleri Stawitzky.

Unmittelbar darauf folgte ein Handgemenge zwischen den beiden Männern, wobei der Ukrainer den Videos zufolge dem Russen auch ins Gesicht schlägt. Marikowskyj postete später selbst ein Video von dem Vorfall, an dessen Ende er die Flagge wieder in seine Gewalt brachte. Herangeeilte Personen verhinderten eine weitere Auseinandersetzung.

Seinen Facebook-Beitrag zu dem Vorfall betitelte Marikowskyj mit den Worten: „Pfoten weg von unserer Flagge, Pfoten weg von der Ukraine, russischer Abschaum!“

Bei der zweitägigen Veranstaltung in Ankara handelte es sich um die 61. PABSEC-Generalversammlung. Die PABSEC verfolgt das Ziel, die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen den Schwarzmeeranrainern zu fördern.