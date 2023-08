Kritik an Kretschmers Taurus-Äußerungen „Warum hast Du eine doppelte Moral??? Ich bin enttäuscht wie entsetzt!“

In die Debatte um mögliche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hat CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter mit heftiger Kritik auf die Äußerungen seines Parteikollegen und sächsische Ministerpräsidenten Michael Kretschmer reagiert.

Im Gespräch mit dem „Spiegel“ warnte Kretschmer zuletzt: „Ich bin ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern“ und fügte hinzu: „Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten?“

Die Bundesregierung überschreite immer wieder selbst gesetzte rote Linien, erst bezüglich der Lieferung von Leopard-Panzern, nun bei den Marschflugkörpern, so Kretschmer weiter. „Was kommt als Nächstes?“, fragte er.

Selbige Äußerungen veröffentliche Kretschmer auf dem Portal X, ehemals Twitter. Parteikollege Kiesewetter antwortete darunter erbost: „Es sind nach Übergabe ukrainische Raketen! Warum nimmst Du hin, dass Infineon-Chips aus Sachsen in russischen Raketen ukrainische Kinder töten und Familien zerstören? Warum hast Du eine doppelte Moral??? Ich bin enttäuscht wie entsetzt!“

Zum Hintergrund: Zuletzt hatte eine Recherche der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ergeben, dass Chips der Firma Infineon aus dem Werk in Dresden, trotz Sanktion, weiterhin in russischen Marschflugkörpern vom Typ Kh-101 verbaut sein sollen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legt sich in der Frage der Lieferung deutscher Taurus-Raketen unterdessen weiterhin nicht fest.

„So wie in der Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen, was geht, was Sinn macht, was unser Beitrag sein kann“, sagte Scholz am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview. Dies gelte auch für die Taurus-Lieferung.

Er wolle sich in dieser Frage nicht unter Druck setzen lassen, sagte Scholz weiter mit Blick auf Aufforderungen aus dem In- und Ausland. (Tsp/dpa)