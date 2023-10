Mehrere Treffen in Beirut Der Iran arbeitete wohl mit der Hamas über Wochen am Angriffsplan gegen Israel

Israels Präsident Izchak Herzog hat den Iran für den Großangriff der Hamas mitverantwortlich gemacht. Die „unverzeihliche Sünde“ sei nicht nur „von einer mörderischen Terrororganisation angeführt“ worden, „sondern auch von einer bösen Achse, deren Basis im Iran liegt“, sagte er am Sonntagabend in einer Ansprache an die Nation. Irans Stellvertreter arbeiteten unermüdlich daran, Israel zu zersetzen.

Wie eng der Iran wohl mit der Hamas in der Vorbereitung des Angriffs aus Israel zusammengearbeitet hat, zeigt nun eine Recherche des US-“Wall-Street-Journal“ (WSJ). Unter Berufung auf hochrangige Mitglieder der Hamas und der libanesischen Terrorgruppe Hisbollah berichtet die Zeitung, dass am vergangenen Montag bei einem Treffen in Beirut grünes Licht für den Angriff gegeben wurde.

Demnach koordinierten Offiziere von Irans berüchtigten Revolutionsgarden zusammen mit der Hamas seit August den Angriff auf Israel. Der Angriff wurde bei mehreren Treffen in Beirut ausgearbeitet. Sogar Irans Außenminister soll zweimal an den Treffen teilgenommen haben.

Laut dem „WSJ“ haben die US-Sicherheitsbehörden bisher keine konkreten Hinweise auf eine Beteiligung des Iran. Die Hamas hatte zwischendurch eine Beteiligung des Iran zugegeben, sie aber auch wieder bestritten. Der Iran hatte die Angriffe öffentlich begrüßt.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah hatte zuvor Solidarität mit der Hamas bekundet. Die Hisbollah übernahm am Sonntag auch die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf von Israel besetzte Gebiete. (Tsp)