Mutmaßlicher Anschlag Verletzte bei Schusswaffenangriff in Tel Aviv

Bei einem Schusswaffenangriff im Zentrum von Tel Aviv sind zwei Menschen verletzt worden. Dies teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Freitagabend mit. Darüber hinaus soll es weitere Verletzte durch einen Autozusammenstoß geben.

Nach Angaben des Dienstes ereignete sich der Anschlag möglicherweise an zwei Orten, in der Kaufmannstraße und in der Nähe des Charles Clore Parks. Das berichten israelische Medien. Eines der Opfer befinde sich in einem ernsten Zustand, eines in einem mittelschweren Zustand und zwei weitere seien leicht verletzt, so der Rettungsdienst.

Mindestens zwei der Opfer werden durch Schüsse verletzt, wie israelische Medien, unter anderem „The Times of Israel“ schreiben. Die Polizei gibt an, dass der Angreifer ein Auto gerammt haben soll. Der mutmaßliche Angreifer sei danach „neutralisiert“ worden. Die Polizei erklärt, dass die Umstände des Vorfalls noch geprüft werden. (Tsp)

