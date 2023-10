Nach dem Schock der Gegenschlag Israel bereitet sich auf die Bodenoffensive vor

Vier Tage nach der Attacke der Hamas auf Israel hat die Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein hartes Vorgehen gegen die radikalislamische Hamas angekündigt. Am Montag wurden 300.000 Reservisten einberufen, dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, sagte ein Armeesprecher. Zudem bombardierten die israelischen Streitkräfte am Nachmittag Ziele im Libanon. Israel ordnete die Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gazastreifens an. In einer Erklärung wandte sich Netanjahu an die 9,3 Millionen Einwohner Israels: „Ich weiß, dass Sie schreckliche und schwere Dinge durchgemacht haben. Was die Hamas durchmachen wird, wird schwer und schrecklich sein... Ich bitte Sie, standhaft zu bleiben, denn wir werden den Nahen Osten verändern... wir werden sie mit viel Kraft besiegen.“