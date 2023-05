Noch vor Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses Emir von Katar, Taliban-Regierung und Orban gratulieren Erdoğan bereits zum Sieg

Bei der Stichwahl in der Türkei zeichnet sich ein Sieg des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdoğan ab - und Erdoğan selbst hat sich bereits zum Wahlsieger erklärt. Doch noch steht das offizielle Ergebnis aus. Dennoch ließen sich einige nicht davon abhalten, Erdoğan schon zuvor zu gratulieren.

So etwa die militant-islamistischen Taliban. Der Regierungschef der Taliban, Mullah Mohammed Hassan Achund, hoffe auf eine Fortsetzung „freundlicher Beziehungen“ mit der Türkei, wie der Sender Tolonews am Sonntag berichtete. Die islamistische Gruppe ist seit dem Sommer 2021 wieder an der Macht, wird seitdem aber international von keinem Staat als legitime Regierung Afghanistans anerkannt.

Der erste Gratulant war der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, der sich sogar noch vor Erdoğan zu Wort meldete. „Mein lieber Bruder Recep Tayyip Erdogan, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Sieg“, schrieb das Staatsoberhaupt am Sonntag auf Twitter.

Auch Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba gratulierte frühzeitig. Erdogans Sieg sei ein neuerlicher Vertrauensbeweis des türkischen Volkes in dessen erfolgreiche Politik, ließ Dbaiba in einem Tweet verlauten.

Einer der frühen Gratulanten war zudem Ungarns Regierungschef Viktor Orban, der ihn zu seinem „unanfechtbarem Sieg“ via Twitter beglückwünschte.

Auch Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif übermittelte seine Glückwünsche früh. Er bezeichnete Erdogan auf Twitter als „Säule der Stärke für die unterdrückten Muslime“ sowie als „glühende Stimme für ihre unveräußerlichen Rechte“. Shehbaz freue sich auf die Zusammenarbeit und sprach von einer „ausgezeichneten Brüderlichkeit“.

Ebenfalls vorzeitig gratulierte Irans Präsident Ebrahim Raisi. Irans Regierungschef sei zuversichtlich, die Beziehungen beider Nachbarländer zu stärken, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Eine enge Zusammenarbeit werde bessere Voraussetzungen für die Stärkung von Frieden und Stabilität in der Region schaffen.

Später folgte auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der russische Präsident Wladimir Putin - allerdings hatte Herausforderer Kilicdaroglu inzwischen indirekt seine Niederlage eingeräumt.

„Mit Präsident Erdogan, dem ich zu seiner Wiederwahl gratuliere, werden wir weiter voranschreiten“, schrieb Macron am Sonntagabend auf Twitter. „Frankreich und die Türkei haben gemeinsam immense Herausforderungen zu bewältigen.“ Macron nannte als Stichworte die Rückkehr des Friedens nach Europa, die Zukunft der euro-atlantischen Allianz und das Mittelmeer.

„Der Wahlsieg war gesetzmäßiges Resultat Ihrer selbstlosen Arbeit auf dem Posten des Staatschefs der türkischen Republik“, heißt es im am Sonntag veröffentlichten Glückwunschtelegram des Kremls. Der Wahlsieg demonstriere zudem die Unterstützung des türkischen Volkes für den Kurs „nationaler Souveränität und unabhängiger Außenpolitik.“ Putin dankte Erdogan für den Aufbau der guten bilateralen Beziehungen beider Länder. Russland sei bereit zur Fortsetzung der Zusammenarbeit sowohl in bilateralen als auch in internationalen Fragen, versicherte der Kremlchef. (dpa)