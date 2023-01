Präsidentenwahl in Tschechien Ex-General Petr Pavel setzt sich gegen Andrej Babis durch

Der ehemalige Generalstabschef Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der frühere Nato-General setzte sich nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlkreise in der Stichwahl mit etwa 57 Prozent der Stimmen gegen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch, wie die Statistikbehörde CSU am Samstag in Prag mitteilte.

Auf Babis entfielen demnach etwa 43 Prozent.

Es zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent ab.

Bei seiner Stimmabgabe am Freitag hatte Pavel gesagt, er wolle ein „würdiger Präsident“ sein. „Ich werde Ihnen keine leeren Versprechungen machen, sondern die Realität so beschreiben wie sie ist“, fügte er hinzu. Der 61-jährige frühere Fallschirmjäger leitete von 2015 bis 2018 den Militärausschuss der Nato. Er wurde von den Regierungsparteien unterstützt und warb damit, die „Ordnung wiederherzustellen“ und das EU- und Nato-Land Tschechien mit Ruhe und Erfahrung zu führen. Der Wahlkampf war von harten Auseinandersetzungen geprägt - mit einer Desinformations-Kampagne, die vor allem Pavel als Ziel hatte. Babis und seine Familie wiederum erreichten Morddrohungen.

Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt als aber wichtiger Meinungsbildner. Er ernennt die Regierung und die Verfassungsrichter. Zudem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat.

Milos Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren als Staatsoberhaupt aus dem Amt. (dpa/AFP)

