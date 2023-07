Rede vor dem UN-Sicherheitsrat Baerbock fordert Rückkehr ukrainischer Kinder

Außenministerin Annalena Baerbock hat eine internationale Kraftanstrengung gefordert, um die von Russland aus der Ukraine verschleppten Kinder zu ihren Eltern zurückzubringen.

„Trotz aller Differenzen sollte eine Überzeugung außer Frage stehen: Die deportierten Kinder gehören zu ihren Eltern“, verlangte die Grünen-Politikerin am Montag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sie ergänzte: „Der Schrecken der deportierten ukrainischen Kinder ist die Spitze des Eisbergs des unsäglichen Leids, das der Krieg in Russland so vielen Kindern auf der ganzen Welt gebracht hat.“

Baerbock: Muss an meine eigenen Kinder denken

„Seitdem ich von diesen Verbrechen erfahren habe, kann ich nicht aufhören, mir vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn diese Kinder meine eigenen beiden kleinen Töchter wären“, sagte Baerbock. Sie wisse, dass es ihren Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, Asien und Lateinamerika genauso gehe.

Auch wenn nicht alle in der Runde beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einer Meinung seien: „Menschlichkeit ist das, was uns verbindet“, appellierte Baerbock. Sie ergänzte: „Wenn ein Angreifer nicht einmal vor Kindern Halt macht, verwandelt sich die Tragödie in schreckliche Unmenschlichkeit.“

Baerbock kritisierte erneut den Stopp des Getreideabkommens durch Russland. Mit der Ankündigung, sich aus der Schwarzmeer-Getreideinitiative zurückzuziehen, drohe Moskau noch mehr Menschen mit dem Hungertod. „Ich fordere Russland daher auf: Hören Sie auf, Hunger als Waffe zu benutzen. Hören Sie auf, Kinder zu entführen. Stoppen Sie Ihren illegalen Krieg gegen die Ukraine - im Namen der Menschlichkeit.“