Tag 463 der Ukraine-Invasion Doppelte Blamage für den Kreml

Schon der Angriff auf russisches Territorium durch putin-feindliche russische Kämpfer am 22. Mai war für den Kreml eine Blamage. Dass es am Donnerstag erneut einen Einfall von ukrainischer Seite ins Gebiet Belgorod gab, macht den Vorgang doppelt peinlich (mehr dazu hier). Nicht nur war der Grenzschutz und die Flugabwehr beim ersten Mal unzureichend; verbessert hat ihn die Militärführung in Moskau offensichtlich in den vergangenen Tagen nicht.

Wie schwer die Gefechte auf russischem Gebiet waren oder am Donnerstagabend noch waren, ist schwer einzuschätzen. Mehrere Videos, die nachweislich in der Region entstanden, zeigen Kämpfe, brennende Häuser und mutmaßlich zerstörtes russisches Kriegsgerät. In der Stadt Belgorod, die wohl mit Drohnen angegriffen wurde, soll es „verheerende Zerstörungen“ gegeben haben. Am Freitag erklärte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, dass zwei Menschen bei den Kämpfen getötet wurden. Bei dem Beschuss einer Straße im Ort Maslowa Pristan seien zudem zwei Personen verletzt worden. „Fragmente der Geschosse haben vorbeifahrende Autos getroffen. In einem davon saßen zwei Frauen. Sie waren sofort tot“, erklärte er.

Noch am Freitag kursierte ein Video, dass einen ukrainischen Panzer auf russischem Staatsgebiet zeigt. Von wann genau die Aufnahme ist, war nicht klar.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden die Angreifer - laut Moskau waren Panzer und eine zweistellige Zahl von Soldaten involviert - noch am Donnerstag in die Ukraine zurückgedrängt. 50 Kämpfer sollen dabei getötet worden sein. Bei dem Angriff am 22. Mai hatten russische Sicherheitskräfte laut Angaben des Kreml 70 Angreifer getötet. Laut Angaben aus dem ukrainischen Militär waren es weniger als zehn. Keine der Zahlen kann unabhängig überprüft werden.

Die ersten Angriffe vor rund zehn Tagen hatten in Russland ein breites Echo gefunden. Der Befehlshaber der russischen Landstreitkräfte zeigte sich persönlich im Kampf und der Gouverneur der Region versprach, mehrere tausend Mann zum Grenzschutz abzustellen. Zuvor waren in der Region schon Befestigungsanlagen gebaut worden. Auch die haben den Überfall nicht verhindern können.

Zwar leugnet die Ukraine eine Beteiligung an den Vorfällen, aber es ist ziemlich sicher, dass die russischen Einheiten mit der Erlaubnis aus Kiew handeln. Dafür spricht auch, dass beim ersten Überfall Panzerfahrzeuge aus den USA eingesetzt wurden. Einige Experten gehen davon aus, dass die Einheiten, die vor allem aus russischen Ultranationalisten und teilweise aus Rechtsextremen bestehen, direkt dem ukrainischen Geheimdienst unterstehen.

Aus Sicht von Kiew wird man weniger mit einem echten Erfolg der vergleichsweise kleinen Einheiten rechnen, die befreite Gebiete innerhalb Russlands errichten wollten. Vielmehr geht es darum, Unruhe in Russland und in der politischen Führung zu stiften und russische Soldaten beim Grenzschutz zu binden. Das könnte gelingen, denn nach den neuerlichen Vorfällen muss die Führung in Moskau reagieren. Ein dritter Grenzsturm aus der Ukraine käme einem Fiasko gleich.

