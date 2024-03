Trotz internationaler Warnungen Netanjahu billigt Militäreinsatz Israels in Rafah

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach Angaben seines Büros am Freitag die Pläne für einen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens gebilligt. Die Armee bereite sich neben dem operativen Einsatz auf eine Räumung der Zivilbevölkerung vor, hieß es in der Mitteilung.

Internationale Spitzenpolitiker, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, lehnen einen Einsatz in Rafah aus Sorge um das Wohl der Zivilbevölkerung strikt ab. Politiker wie Hilfsorganisationen verlangen von Israel Pläne, wie und wo die rund 1,5 Millionen Menschen aus der Region Rafah vor einem Militäreinsatz in Sicherheit gebracht werden.

Netanjahu wiederholte außerdem die Einschätzung, ein Vorschlag der islamistischen Terrororganisation Hamas für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sei „unrealistisch“. Nach Angaben der Tageszeitung „The Times of Israel“ nannte er die Forderungen „immer noch absurd“. Gleichzeitig hieß es, eine israelische Delegation werde nach einer Debatte des Sicherheitskabinetts über die israelische Position nach Doha reisen.

Katar ist an den Verhandlungen über eine Feuerpause beteiligt

Das Emirat Katar ist seit Monaten prominent an Verhandlungen über eine weitere Feuerpause sowie die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gegenzug für palästinensische Häftlinge beteiligt.

Kobi Michael ist Forschungsleiter am Institut für Nationale Sicherheitsstudien und dem Misgav Institut (INSS) in Tel Aviv.

Die Hamas hatte am Donnerstag mitgeteilt, sie habe einen neuen Vorschlag vorgelegt. Dieser sehe unter anderem ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, Hilfslieferungen für die Bevölkerung und die Freilassung von aus Israel entführten Menschen im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen vor. Die Islamisten pochen demnach aber weiter auf einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Küstengebiet, was Israel ablehnt.

Der arabische Fernsehsender Al Dschasira berichtete am Freitag, die Hamas habe einen Vorschlag in drei Phasen von jeweils 42 Tagen vorgelegt. Die Hamas stelle die Bedingung, dass mit der zweiten Phase ein dauerhafter Waffenstillstand verkündet wird – bevor sie israelische Soldaten freilassen. Für jede israelische Soldatin sollten 50 palästinensische Gefangene in Israel, darunter 30 mit lebenslangen Haftstrafen, freigelassen werden.

Die Anzahl der auszutauschenden Gefangenen sei allerdings nicht das Haupthindernis bei einem Deal, sagt Kobi Michael, Forschungsleiter am Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. „Das Problem ist, dass es andere Forderungen gibt, die die Rückkehr aller Vertriebenen aus dem nördlichen Teil des Landes in ihre Häuser nach dem Krieg und den Abzug der IDF beinhalten, mit der Garantie, dass Hamas-Führer und andere nicht ins Visier genommen werden.“

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen im Zuge eines Massakers in Israel rund 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Während einer Feuerpause Ende November wurden 105 Geiseln freigelassen. (mit dpa/AFP)