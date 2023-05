Ukraine-Invasion Tag 449 In nur einem Jahr wird aus Mariupol ein „Ort für Geister“

Rund ein Jahr ist nun her, dass sich die letzten ukrainischen Kämpfer im Asow-Stahlwerk in Mariupol ergaben und Russland die Stadt vollkommen erobern konnte. Seitdem muss der geschundene Ort als Propagandainstrument für den Kreml herhalten, etwa wenn ein paar neu errichtete Wohnblöcke eingeweiht werden oder Putin an einer Videoschalte teilnimmt, bei der die Wiederaufnahme des Tramverkehrs gefeiert wird. Einmal soll der Kremlherrscher sogar selbst in der Stadt gewesen sein.

Wie Luke Harding, Ukraine-Korrespondent für den britischen „Guardian“, der mit einigen der verbliebenen Bewohner sprechen konnte, schreibt, hatten die Bewohner nach dem russischen Erfolg auf etwas Frieden und Ruhe gehofft (Quelle hier). Mit der ukrainischen Gegenoffensive fürchten viele erneute Kämpfe um die Stadt.

Einer der Bewohner spricht davon, dass er „Heimweh“ nach seiner alten Stadt hat. In den Läden gebe es kaum etwas zu kaufen, die Preise seien astronomisch. Die Stadt sei voll russischer Flaggen und russischer Soldaten, in den Schulen und Ämtern hingen Porträts von Putin und dem Gouverneur der Region, Denis Puschilin.



Mehr als 300 Wohnblocks seien wegen der Zerstörung niedergerissen worden, das Zentrum sei Brachland, erzählt einer. Manche Bewohner hielten noch in zerstörten Häusern ohne Wasser und Strom aus, aus Angst vor Plünderungen.



Ungefähr die Hälfte der Stadtbewohner ist mit Beginn des Krieges in Richtung Westukraine geflohen; die eher Russland Zugeneigten gingen in russische besetzte Gebiete oder gleich nach Russland. Von einst knapp einer halben Million Einwohnern sind rund 120.000 geblieben, berichtet der „Guardian“. Von denen seien wiederum 50.000 aus allen Teilen Russlands in die Stadt Zugezogene. 120.000, das ist auch die Zahl der Kriegsopfer, die vermutet wird. Moskau behinderte über Wochen die Evakuierung von Zivilisten.



Rund ein Fünftel der verbliebenen Bewohner sollen laut dem Guardian auf die ukrainische Befreiung hoffen. Vor allem die Neubürger und diejenigen, die offen mit den Besatzern kollaborieren, fürchteten aber auch eine Rückeroberung durch die Ukraine. Die Kontrollen in der Stadt seien streng, der russische Geheimdienst suche nach ukrainischen Spionen.



Von den rund 3000 ukrainischen Soldaten, die sich im Asow-Stahlwerk ergaben, sind bisher rund 500 in die Ukraine zurückgekehrt. Eine geflohene Bewohnerin vergleicht die Stadt mit der Atomruine Tschernobyl: „Es ist ein Ort für Geister.“

