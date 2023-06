Ukraine-Invasion Tag 467 Washington und London räumen Kiew plötzlich wieder gute Chancen ein

Die Vorstöße der Ukrainer werden breiter und heftiger. An einem halben Dutzend Stellen an der Front sind am Sonntag schwere Gefechte ausgebrochen, der ukrainische Artilleriebeschuss auf russische Stellungen hat stark zugenommen. Die seit einigen Wochen laufenden Vorbereitungen für die große Gegenoffensive der Ukrainer haben nun auch sichtbare Bewegung an der Front erzeugt.

Offen ist derzeit, ob die zwei größeren Vorstöße am Sonntag nahe der von Russland besetzten Provinzhauptstadt Donezk schon die Richtung der Großoffensive anzeigen. Oder ob es sich um Aktionen handelt, um das russische Militär abzulenken. Experten vermuteten, dass die Ukrainer eher im Süden den Durchbruch versuchen werden und nicht weiter im Osten, wo die aktuellen Attacken stattfinden.

Klar ist: Die für dieses Kriegsjahr entscheidende Phase beginnt. Zuletzt äußerten sich westliche Offizielle - so der Außenminister der USA Antony Blinken und der britische Verteidigungsminister Ben Wallace - deutlich positiver über die Chancen der Ukrainer als noch vor einigen Wochen. Vor allem die geleakten Papiere aus dem Pentagon im Frühjahr hatten ein eher pessimistisches Bild der ukrainischen Möglichkeiten gezeichnet.

Wobei sich auf ukrainischer Seite wenig verändert hat in den vergangenen Monaten. Vielmehr ist es die russische Armee, die sich in einem desolaten Zustand zeigt, wie Blinken zuletzt sehr deutlich betont hat (mehr hier). Die inneren Kämpfe (Wagner gegen Moskau) haben sich zugespitzt, hohe Verluste haben die Moral untergraben. Und die gut ausgerüsteten Einheiten, die die Ukraine zusammengestellt hat, sorgen bei vielen russischen Militärbloggern regelrecht für Neid. Hinzu kommen Vorfälle, wie die Kämpfe in der Grenzregion Belgorod, die Moskau nicht in den Griff bekommt.

Die Ukrainer treffen also auf eine angeschlagene Armee. Wie angeschlagen sie ist, werden vielleicht schon die nächsten Stunden zeigen.

