Ukraine-Invasion Tag 499 Ukrainische Soldaten werden beim Sammeln von Spenden erfinderisch

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind die ukrainischen Soldaten an der Front auch auf Spenden und Hilfsorganisationen angewiesen, um ihre Truppen mit dem Nötigen zu versorgen. Der Vorteil: Es geht unbürokratischer und schneller als über den Staat. Doch je länger der Krieg andauert, desto geringer wird das Interesse an Spenden, wie die „New York Times“ schreibt. Daher lasse sich so mancher Soldat etwas Ungewöhnliches einfallen, um Geld zu sammeln (Quelle hier).

Die Zeitung hat zum Beispiel Pavlo Vyshebaba getroffen, einen 37-jährigen Zugführer der 68. Brigade. Wenn er nicht an der Front kämpft, dann liest er den Ukrainern seine eigenen Gedichte vor – und hofft so, Spenden sammeln zu können. Kürzlich hat er sich zwei Wochen Urlaub genommen, um durchs ganze Land zu reisen für solche Auftritte. So schaffte er es, genug Geld für seine Brigade zusammenzubekommen und für sie Funkgeräte oder auch Drohnen zu kaufen.

Andere Soldaten verkaufen Gemälde oder Erinnerungsstücke von der Front, wie etwa abgeschossene Drohnen, heißt es in dem Bericht weiter. Wieder andere bieten an, Artilleriegranaten gegen eine Spende mit persönlichen Botschaften zu versehen. Die „New York Times“ traf zudem einen Feldwebel, auf dessen Auto Raketenwerfer, ein Panzerabwehrraketenwerfer und Munitionskisten zu finden waren. Die Waffen funktionierten nicht mehr, die Kisten waren leer – ihr Bestimmungsort: die Salvador-Dali-Akademie für zeitgenössische Kunst in Kiew. Dort sollten die Stücke ausgestellt und versteigert werden, ein anderer Weg, Geld für die Front zu sammeln.

Und es gibt den 21-Jährigen, der gefilmt hatte, wie er ein gepanzertes russisches Fahrzeug mit einem Raketenwerfer aufhielt. Das Video dazu ging viral, er bekam Tausende Follower auf Instagram und Telegram und machte den Film somit zu Geld. Etwas, das er als notwendig für seine Einheit ansieht: „Wir reparieren Autos, wir reparieren Ausrüstung, wir reparieren Waffen (...) Es geht alles kaputt“, sagte er der „New York Times“. „Wir bekommen das Zeug nicht geschenkt. Wir kaufen das alles mit unserem eigenen Geld.“

