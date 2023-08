Ukraine-Invasion Tag 534 In Kiew wächst der Frust über die Ausbildung von Piloten an den F-16-Kampfjets

Im Mai hatte US-Präsident Joe Biden grünes Licht dafür gegeben, ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion zu schulen. Die Ausbildung sollte sechs Monate dauern und außerhalb der Ukraine stattfinden. Nun aber beklagen hochrangige ukrainische Beamte Verzögerungen diesbezüglich, wie die „Washington Post“ berichtet (Quelle hier).

Demnach werde eine erste Gruppe von lediglich sechs ukrainischen Piloten die Ausbildung nicht vor dem nächsten Sommer abschließen, weil sich die Umsetzung des Programms immer wieder verzögert habe. Dänemark und die Niederlande hatten sich bereiterklärt, die Ausbildung zu leiten, was in Kiew die Hoffnung geweckt habe, dass eine Verteidigung des ukrainischen Luftraums mit den F16 und den ausgebildeten Piloten bereits im September möglich sei, heißt es in dem Bericht weiter.

Obwohl die Piloten bereits fließend Englisch sprächen, müssten sie zunächst vier Monate lang Sprachunterricht in Großbritannien nehmen, um die für die Kampfflugzeuge benötigte Terminologie zu lernen, sagten die Beamten der Zeitung. Dadurch verschiebe sich die voraussichtlich sechsmonatige Kampfausbildung auf Januar. Eine zweite Gruppe von Piloten würde entsprechend sechs Monate später einsatzbereit sein.

US-Beamte wiederum sagten der „Washington Post“, dass die Ukraine für das Programm bisher lediglich acht Piloten vorgeschlagen habe. „Die Ukraine hat nur eine Handvoll Piloten, die bereit sind, mit der Ausbildung zu beginnen und etwa zwei Dutzend weitere, von denen man uns gesagt hat, dass sie noch zusätzlichen Englischunterricht benötigen, bevor die Piloten weitermachen können“, wird ein Beamter zitiert.

