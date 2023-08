Ukraine-Invasion Tag 551 Russische Drohnen bestehen vor allem aus chinesischen Teilen

Die Yermak-McFaul-Gruppe, eine internationale Arbeitsgruppe von Sanktionsexperten, hat drei russische Drohnenmodelle untersucht, die für Angriffe auf die Ukraine genutzt wurden, wie das ukrainische Portal „Kyiv Independent“ berichtet (Quelle hier). Es geht um die Modelle Shahed 136/131, Lancet und Orlan-10. Dabei stellten sie fest, dass 67 Prozent der in den Fluggeräten verwendeten Komponenten aus China stammen, 17 Prozent davon aus Hongkong.



Auch zu anderen Ländern gibt es Daten. So liegt der Anteil der türkischen Komponenten laut Bericht bei fünf Prozent und der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bei zwei Prozent. Auch Teile aus Japan, Südkorea, der Schweiz und weiteren Ländern wurden demnach gefunden.



Viele der Komponenten seien über öffentliche Plattformen zu bekommen, was die Kontrolle durch die Behörden erschwere, so die Gruppe. Sie fordert die Hersteller auf, mehr dafür zu tun, dass Russland nicht auf ihre Produkte zurückgreifen und so die weltweiten Sanktionen umgehen könne. Den Ländern empfahl die Gruppe, die Listen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck zu vereinheitlichen, ebenso wie die Sanktionslisten.

