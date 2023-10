Ukraine-Invasion Tag 586 Vier Gründe lassen den ukrainischen Geheimdienstchef optimistisch auf die Offensive blicken

Ist das Glas halb voll, oder halb leer? Für Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, ist es halb voll. Oder wie er etwas eigenwillig formuliert: „Ist ein Bleistift stark oder schwach? Das hängt davon ab, wie man ihn betrachtet.“ Was Budanow optimistisch stimmt, wie er im Gespräch mit dem „Economist“ (Quelle hier) sagt:

Die Gegenoffensive ist noch nicht abgeschlossen. Die Ukraine hat noch Zeit. Es ist noch mehr als ein Monat Zeit bis zum Beginn der Schlammsaison, wie der „Economist“ Budanow zitierend schreibt. Die erste Verteidigungslinie der Russen an der Südfront wurde stellenweise durchbrochen, sodass die Operation zur Unterbrechung der Landverbindungen zwischen Russland und der Krim noch vor Wintereinbruch abgeschlossen werden könne. Russland setze jetzt schon Reserveeinheiten ein, die es bis Ende Oktober zurückhalten wollte. „Im Gegensatz zu den Erklärungen der Russischen Föderation verfügt sie über keinerlei strategische Reserven“, sagt Budanow. Die Ressourcen beim Material seien erschöpft. Russlands Wirtschaft wird nur noch bis 2025 durchhalten, sagt er. Der Zustrom von Waffen werde 2026 versiegen, „vielleicht sogar früher“, behauptet er.

Tatsächlich lassen sich Indizien für die Behauptungen von Budanow anführen. So hat Russland – wohl aus Mangel an Soldaten – seine Offensivaktivitäten im Nordosten der Ukraine fast gänzlich eingestellt. Die der Zahl der Luftabwehrsysteme scheint zudem aktuell begrenzt, anders sind die fortwährend erfolgreichen Angriffe der Ukraine auf die Krim nicht zu erklären. Russland kann hier offensichtlich keine Verstärkung nachziehen. Und als letztes: Putin muss inzwischen sogar in Nordkorea nach Waffen und Munition nachfragen, um genügend Nachschub aufzutreiben. Ein Indiz, dass die Reserven nicht mehr üppig sind.

Einer der großen Vorteile, die Russland aber noch hat, das gibt auch Kiews Geheimdienstchef zu: Eine fast unerschöpfliche Zahl an möglichen Soldaten. Aber auch hier, und das ist durchaus verwunderlich, scheint auf Putins Seite keine Eile zu herrschen. Bisher gibt es, trotz anderslautender Gerüchte, keine offizielle zweite Mobilmachung. Zwar läuft eine Schattenmobilisierung und der normale Rekrutierungszyklus zum Wehrdienst; schnelle Abhilfe für die dezimierten russischen Brigaden wird auch das nicht bringen.

