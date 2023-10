Ukraine-Invasion Tag 609 Trotz Großoffensive im Donbass – Russlands üppige Munitionsvorräte

Dass Russland seit Wochen ohne Rücksicht auf Verluste eine Offensive im Donbass durchführt, zeigt, dass Moskau an seine Fähigkeit glaubt, die Verluste und den Verbrauch an Munition decken zu können.

In den vergangenen Tagen haben Experten das auch mit Zahlen unterfüttert. Estlands Geheimdienst schätzte zuletzt, dass Russland noch über vier Millionen Artilleriegeschosse verfügt. Zur Einordnung: Die EU schafft es kaum in diesem Jahr, die versprochenen eine Million Geschosse an Kiew zu liefern. Zusätzlich kann Russland noch auf Munition aus Nordkorea hoffen. Selbst beim aktuell hohen Verbrauch kann Russland den Krieg damit in der aktuellen Intensität noch eine Weile fortsetzen.

Zwar arbeitet auch die Ukraine daran, die Waffen und Munitionsproduktion im eigenen Land wieder hochzufahren. Aber welche Stückzahlen das Land in naher Zukunft produzieren kann, ist unklar. Auch, weil Russland wohl die Produktionsstätten als primäre Ziele für Raketen- und Drohnenangriffe ausmachen wird.

