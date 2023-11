Ukraine-Invasion Tag 643 Moskaus riesige Verluste und eine bittere Wahrheit für Kiew

Die seit Wochen hart umkämpfte ukrainische Stadt Awdijiwka wird demnächst fallen. Zwar sollte man im Krieg mit Vorhersagen immer vorsichtig sein, aber dieses Szenario ist derzeit sehr wahrscheinlich. Von allen Seiten greifen russische Truppen inzwischen die Stadt an und erobern Meter für Meter in den Randbezirken. Ukrainische Truppen in der Stadt drohen vom Nachschub abgeschnitten zu werden. Kein Haus in der Stadt ist noch intakt.

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin würde damit der letzte militärische Sieg in diesem Jahr gehören. Mit der Stadt Bachmut, die Wagner-Söldner im Frühsommer einnahmen, gehörte ihm auch der erste Sieg. Wobei Awdijiwka wie Bachmut ein eher symbolischer Erfolg ist. Die Eroberung der Stadt ist militärisch sinnlos. Ja, die russischen Truppen setzen sich damit taktisch in eine etwas bessere Position und begradigen den Frontverlauf, mag mancher Experte einwenden. Und ja, für Putin ist es auch ein wichtiger Propagandasieg. Aber es ist eben dann doch nur ein Haufen Ruinen, den Moskau da gewinnen kann.

Die Kämpfe um Awdijiwka nur unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten, greift aber zu kurz. Anhand der Stadt nahe Donezk lässt sich auch ein Problem aufzeigen, das sich in diesem Jahr für Kiew und seine Unterstützer herausgeschält hat und den gesamten weiteren Kriegsverlauf prägen könnte.

Die ukrainische Strategie bestand in diesem Jahr vor allem daraus, die russische Armee in den Zusammenbruch zu schleifen. Sowohl in Bachmut, als auch bei der Sommeroffensive und auch in Awdijiwka ging es Kiew vor allem darum, Moskau möglichst hohe Verluste bei Soldaten und beim Gerät zuzufügen. In Kiew hatte man die zynische – aber im Krieg nachvollziehbare – Rechnung aufgemacht, dass wenn für jeden getöteten oder verwundeten ukrainischen Soldaten fünf oder mehr russische Soldaten verwundet oder getötet werden, irgendwann der Krieg endet. Dass irgendwann der Punkt kommt, an dem die russischen Generäle oder die Soldaten sich gegen Putin stellen, irgendwann der Druck auf ihn zu groß wird, irgendwann Putin sich seine Koste-es-was-es-wolle-Strategie nicht mehr leisten kann oder will. Eine quasi mathematische Logik.

Die bittere Erkenntnis dieses Kriegsjahres: Putin kann – und er will. Der Kremlherrscher und seine Führung sind bisher zu jedem Opfer bereit. 20.000 Tote und Verletzte für Bachmut? Kein Problem. Ebenso so viele Tote und Verletzte und Hunderte zerstörte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge für Awdijiwka? Kein Problem. Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj bemerkte zuletzt bitter: Jedes andere Land hätte nach den Verlusten dieses Sommers den Krieg beendet. Nicht Russland.

Für Kiew und den Westen bedeutet das, dass nun nach einer völlig neuen Strategie gesucht werden muss. Den Abnutzungskrieg wird die Ukraine auch 2024 nicht gewinnen. Allein schon, weil die Fähigkeiten (oder der Wille) des Westens Waffen zu liefern, begrenzt sind.

