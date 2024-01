Ukraine-Invasion Tag 705 Ukraine möchte Korruptionsskandale eindämmen

In den ukrainischen Streitkräften und im ukrainischen Verteidigungsministerium hatte es zuletzt mehrere Korruptionsskandale gegeben. Zudem hatten sich Militärs über Defizite bei der Versorgung und Ausstattung der Einheiten beschwert. Dass an diesen Klagen etwas dran ist, das hat nun Verteidigungsminister Rustem Umerov auf seiner Facebook-Seite eingeräumt (Quelle hier).

Demnach hatten sein Ministerium und die Strafverfolgungsbehörden in regionalen Rekrutierungsbüros und Lebensmittellagern unangekündigte Inspektionen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. So sei etwa bemerkt worden, dass Proviant im Wert von mehr als 50 Millionen Hrywna (rund 1,2 Millionen Euro) fehle – die Lebensmittel seien trotz Zahlung nicht geliefert worden. Bei einigen Militäreinheiten seien daher die Lieferanten ausgetauscht worden.

Zudem erinnerte der Minister an einen Betrugsskandal in seinem Haus, der in der vergangenen Woche aufgedeckt worden war. Dabei hätten Beamte rund 1,5 Milliarden Hrywna (rund 36,4 Millionen Euro) für die Beschaffung von Artilleriemunition veruntreut. Diese Summe sei vom Verteidigungsministerium wieder in den Staatshaushalt zugeführt worden, schreibt Umerov.

Umerov hatte angesichts der jüngsten Korruptionsskandale angekündigt, das System säubern zu lassen. Der „Kyiv Independent“ schreibt in diesem Zusammenhang auch noch über andere bekannt gewordene Fälle (Quelle hier). So habe das Verteidigungsministerium einen Prozess gegen ein Rüstungsunternehmen gewonnen, das Minen im Wert von 40 Millionen Dollar nicht geliefert hatte. Und im vergangenen Sommer sei der Fall des damaligen Leiters des Rekrutierungsbüros in Odesa bekanntgeworden, der in Spanien Immobilien im Wert von 4,5 Millionen Dollar erworben hatte. Der Mann war wegen Verdachts auf Veruntreuung festgenommen worden.

