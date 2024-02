Ukraine-Invasion, Tag 715 Die Alternativen zum stockenden US-Hilfspaket – die eigentlich keine sind

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute und morgen handlungsunfähige USA – zumindest, was die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland betrifft. Seit Monaten hängt ein mehr als 60 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket im Kongress fest, längst werden Alternativen geprüft, berichtet die „New York Times“.

Eine dieser Alternativen ist demnach das Beschlagnahmen des russischen Vermögens, das eingefroren auf westlichen Banken liegt. Das sind immerhin 300 Milliarden Dollar. Was einfach klingt, ist es in der Praxis nicht. Denn auch dafür, diese Gelder zu investieren, könnte die US-Regierung die Zustimmung des Kongresses benötigen. Auch wenn die Republikaner damit einverstanden sein könnten, weil dafür kein US-Geld verwendet müsste – eine Hürde wäre es dennoch.

Eine weitere Möglichkeit ist dem Bericht zufolge, einen komplexen Ringtausch von Waffen anzustoßen. Ähnliches hatten die USA bereits mit Japan und Südkorea vollzogen, die Artilleriemunition an die Vereinigten Staaten geliefert hatten, damit Washington der Ukraine mehr liefern kann. Japan und Südkorea selbst wollen keine Waffen ins Kriegsgebiet liefern.

Diesmal könnte Europa ein Ringtausch-Partner sein, der Waffen von den USA kauft und diese dann in die Ukraine liefert, heißt es in dem Bericht. Selbst kann Europa seine Produktion nicht derart hochfahren, dass diese die US-Hilfen ersetzen könnte.

Was Europa, genauer gesagt Deutschland, liefern könnte, wären die Marschflugkörper Taurus. Allerdings weigert sich die Bundesregierung seit Monaten. Möglicherweise könnte bei den Gesprächen von Scholz mit US-Präsidenten Joe Biden am Freitag Bewegung in die Sache kommen.

Doch, selbst wenn auf diesen Alternativwegen dringend benötigte Waffen in der Ukraine ankommen sollten: Nur aus den USA könnten genügend Mittel zur Luftverteidigung, Panzer und Raketen und nicht zuletzt Munitionsvorräte kommen.

Dauerhaft handlungsunfähige USA wären zudem auch ein symbolischer Schlag für die ukrainischen Hoffnungen, den russischen Angriff zurückzuschlagen. Der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, stellt allerdings klar, dass die Regierung weiterhin „auf Plan A fokussiert“ sei: das 60 Milliarden Dollar schwere Paket.

