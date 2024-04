Ukraine-Invasion Tag 785 Indische Männer in den Krieg für Russland gelockt

204.000 Rubel (rund 2000 Euro) Monatsgehalt – für David Moothappan, einem Schulabbrecher aus Südindien, jede Menge Geld. Im Oktober 2023 stößt er bei Facebook auf eine Anzeige, die ihm genau diesen Betrag und eine Stelle als Sicherheitskraft in Russland verspricht. Der 23-Jährige sagt zu – und befindet sich Wochen später an der Kriegsfront in Donezk in der Ostukraine. Erst vor wenigen Wochen ist ihm die Flucht nach Hause gelungen, wie die BBC jetzt berichtet (Quelle hier).

David Moothappan soll demnach zu einer Gruppe von mehreren – meist aus armen Familien stammenden – Indern gehören, die in den vergangenen Monaten von Russland in den Krieg hineingezogen worden sein sollen. Der BBC gegenüber hat David Moothappan nun von seinen Erfahrungen im Krieg berichtet. Er könne nicht vergessen, was er gesehen habe. „Überall auf dem Boden lagen Körperteile verstreut“, sagt er.

„Einmal waren die Ukrainer etwa 200 Meter entfernt. Wir wurden gebeten, in die Offensive zu gehen, aber ich habe keinen einzigen Schuss auf sie abgefeuert“, sagt er. „Ich kann niemanden töten.“ Er habe sich schließlich eine Verletzung am Bein zugezogen. Zweieinhalb Monate habe er in verschiedenen Krankenhäusern verbracht. Im März sei ihm dann mithilfe der indischen Botschaft in Moskau die Rückreise in seine Heimat gelungen.

Prince Sebastian, mit dem die BBC ebenfalls gesprochen hat, kommt wie David Moothappan aus einem Fischerdorf in Südindien. Er wurde in der von Russland besetzten ostukrainischen Stadt Lyssytschansk eingesetzt, nachdem er in Indien einen angeblichen „Agenten“ um Arbeit in Europa gefragt hatte. Auch er habe ihm das große Geld in Russland versprochen. Ein russisches Visum aber habe Prince Sebastian zunächst selber mithilfe seiner Freunde finanzieren müssen.

Nach nur drei Wochen Training sei er mit mehreren Waffen und Bomben an die Front geschickt worden. Kurz nach seiner Ankunft sei erst sein linkes Ohr von einer Kugel durchbohrt worden, dann bei einer Bombenexplosion sein linkes Bein schwer verletzt worden. Die Nacht habe er blutend in einem Schützengraben verbracht, die nächsten Wochen ebenfalls in verschiedenen Krankenhäusern.

Jetzt hofft er, den Fischfang wieder aufnehmen zu können. „Ich muss das Geld, das ich mir von Kreditgebern geliehen habe, zurückzahlen und mein Leben neu starten.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: