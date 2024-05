Ukraine-Invasion, Tag 799 Warum so viele Russen nach ihrer Flucht zurückkehren

Rund eine Million Russen flohen zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, weil sie ihre wirtschaftliche Situation in Gefahr sahen oder auch Angst hatten, in einer der gefürchteten Mobilisierungsrunden in die Armee eingezogen zu werden. Tausende kehren jetzt zurück – ein Propaganda-Erfolg für Präsident Wladimir Putin und Booster für die Kriegswirtschaft. Doch warum?

Die Angst, eingezogen zu werden, wird ihnen nicht vergangen sein. Noch immer gibt es die ständige Möglichkeit, dass der Kreml mehr Soldaten an die Front schickt. Ähnlich wie bei ihrer Flucht aus Russland stecken auch bei ihrer Rückkehr wirtschaftliche Beweggründe dahinter, berichtet das US-Nachrichtenportal „Bloomberg“.

Exil-Russen haben demnach Schwierigkeiten, Geld zu transferieren und ihre Aufenthaltstitel zu verlängern – und die Anzahl der Länder, die sie willkommen heißen, sinkt stetig.

„Niemand hat hier wirklich auf uns gewartet“, sagt der 50-jährige Alexey, der nach Georgien flüchtete, nachdem er bei einer Anti-Kriegsdemo in der russischen Hauptstadt Moskau kurzzeitig festgenommen worden war. Er kehrte dem Bericht zufolge nach Russland zurück, weil die Finanzierung seines Unternehmens ausgelaufen war.

Der Kreml behauptet, dass die Hälfte der Russen, die zu Beginn des Kriegs geflohen waren, mittlerweile wieder zurückgekehrt sind. Das deckt sich laut „Bloomberg“ unter anderem mit Ausreisedaten aus den vormaligen Zufluchtsländern.

Einige finden nun bessere Arbeitsbedingungen vor als vor ihrer Flucht. Der IT-Programmierer Evgeniy beispielsweise kehrte mit seiner Familie aus Kasachstan zurück, weil er ein Angebot bekam, dessen Konditionen er sich nach eigener Aussage vor dem Krieg nur hätte erträumen können.

Die großzügigen Angebote nützen beiden Seiten: Bis zu einem Drittel sollen die Rückkehrer 2023 zum russischen Wirtschaftswachstum beigetragen haben.

Allerdings hat die Rückkehr auch Schattenseiten. IT-Spezialist Alexander, der aus Aserbaidschan zurückkehrte, arbeitet nun bei einer großen russischen Bank. Die meisten seiner Kollegen, die nicht geflohen waren, unterstützen nach seiner Aussage Putins Krieg und glauben der Propaganda.

Alexander erklärt, er diskutiere nicht mit ihnen darüber, weil es für ihn nicht sicher sei, seine Kollegen überzeugen zu wollen – immerhin können Kriegsgegnern Strafen drohen. Er sagt: „Ich warte einfach darauf, dass dieser Albtraum aufhört.“

