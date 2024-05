Ukraine-Invasion Tag 800 Bekommen ukrainische Soldaten nach ihrer Gefangenschaft zu wenig Zeit zur Rehabilitation?

Als Kriegsgefangener musste er neun Monate lang physische und psychische Folter erleben, drei Monate bekam der unter dem Rufnamen Smiley bekannte 22-jährige ukrainische Soldat Zeit zur Rehabilitation. Dann ging es zurück zu seiner Einheit.

Dass er zu dem Zeitpunkt das Erlebte noch lange nicht verarbeitet hatte, stellte er erst später fest. „Ich bekam Flashbacks und Albträume“, sagte er. „Ich habe nur zwei Stunden geschlafen und bin mit klatschnassem Schlafsack aufgewacht.“

Mit dem Soldaten haben jetzt Journalisten der „New York Times“ (Quelle hier) gesprochen. Und er ist kein Einzelfall: Wie das Medium in Gesprächen mit Häftlingen, Beamten und Psychologen festgestellt haben will, werden die Soldaten, die in russischer Kriegsgefangenschaft waren, offenbar zu früh wieder in den Dienst zurückgeschickt.

Seit Beginn der russischen Invasion sollen fast 3000 ukrainische Kriegsgefangene im Rahmen von Gefangenenaustauschen aus Russland freigelassen worden sein. Die Vereinten Nationen haben die Folter von Kriegsgefangenen durch Russland dokumentiert. Häftlinge sollen über Schläge, Elektroschocks, Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und Scheinhinrichtungen geklagt haben.

Die meisten der entlassenen Gefangenen kämen der „New York Times“ zufolge nach etwa drei Monaten Ruhe und Rehabilitation wieder in den aktiven Dienst zurück. Das liege wohl auch daran, dass der Ukraine Truppen an der Front fehlen. Ukrainische Beamte sollen eingeräumt haben, dass es Probleme bei der ausreichenden Versorgung ehemaliger Häftlinge gegeben habe. Inzwischen hätten sie aber spezielle Zentren für sie eingerichtet.

Ukrainische Staatsanwälte sollen ehemalige Gefangene identifiziert haben, die als Zeugen dienen sollen, um russische Einzelpersonen und Beamte wegen Misshandlung von Gefangenen anzuklagen. Neben dem Soldaten mit dem Rufnamen Smiley zählt zu diesen Zeugen auch ein 36-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen will.

Er sei nach einer langen Belagerung des Stahlwerks in Mariupol im Mai 2022 gefangen genommen worden. Er verbrachte neun Monate in russischer Gefangenschaft, bevor er zuletzt im Rahmen eines Gefangenenaustauschs vorzeitig freigelassen wurde. Er sagte, er sei gezwungen worden, sich auszuziehen und seine Genitalien auf einen Stuhl zu legen. Sie hätten ein Messer auf sie gelegt und ihm gedroht, ihn zu kastrieren. Er nicht, aber andere seien auch vergewaltigt worden. Immer wieder habe es Selbstmorde im Gefängnis gegeben.

Nach seiner Rückkehr sei er stark untergewichtig gewesen, habe an einer Wirbelsäulenverletzung sowie an Ohnmachtsanfällen, Schwindelgefühlen und Ohrensausen aufgrund häufiger Schläge auf den Kopf gelitten. „Ich falle nicht mehr in Ohnmacht“, sagte der Soldat, „aber ich habe Probleme mit dem Rücken, eine Gehirnerschütterung und ein ständiges Quetschen in der Gegend um mein Herz.“ Trotz seiner Verletzungen sei ihm befohlen worden, nach nur zweimonatiger Ruhezeit zum leichten Dienst als Wache zurückzukehren.

