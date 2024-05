Ukraine-Invasion Tag 817 Russlands Gleitbomben verwüsten die Ukraine

Günstig in der Herstellung und äußerst zerstörerisch – in der Vergangenheit haben wir immer mal wieder über den Einsatz von Gleitbomben im Ukraine-Krieg geschrieben. Russland soll diese nun auch nutzen, um seine aktuelle Offensive in der Ukraine voranzutreiben. Wie die „BBC“ berichtet (Quelle hier), sollen mehr als 200 Gleitbomben innerhalb einer Woche eingesetzt worden sein, um die Stadt Wowtschansk in der Nähe von Charkiw zu bombardieren.

Die „BBC“ hat mit dem dortigen Polizeichef über die dramatischen Auswirkungen gesprochen. „Es gibt keine Worte, um die Folgen eines Gleitbombenangriffs zu beschreiben“, sagt er. „Man kommt und sieht Menschen, die dort zerrissen liegen“, sagt Oleksii Charkiwski. Die Dimension des Einsatzes von Gleitbomben sei außergewöhnlich. „In den letzten sechs Monaten wurden wir ziemlich oft von Gleitbomben getroffen, vielleicht fünf bis zehn Bomben pro Woche … aber diesen Monat hatten wir weit mehr als je zuvor“, sagt er.

Die ukrainische Sicherheitsanalystin Mariia Zolkina hält der „BBC“ zufolge den Einsatz von Gleitbomben für eine besorgniserregende Entwicklung. Es handele sich dabei um eine „neue Ära“ für die militärische Lage vor Ort. Die Gleitbomben „erlauben Russland, die ukrainischen Verteidigungslinien auszulöschen, ohne seine Infanterie einzusetzen“, sagt Zolkina. „Sie haben eine ganz andere Wirkung als Artilleriefeuer oder gar Raketenangriffe.“

