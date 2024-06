Ukraine-Invasion, Tag 837 Der Rheinmetallchef und der Krieg in der Ukraine

Kennen Sie Armin Papperger? Der 61-Jährige ist Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall und in der internationalen Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine einer der wichtigsten Player – schreibt jedenfalls das „Wall Street Journal“ und widmet dem Bayer ein ausführliches Porträt (Quelle hier).

Papperger, so heißt es in dem Bericht, sei einer der wenigen, die Klartext reden, in einer Branche, die sich sonst gerne bedeckt hält. Rheinmetall habe er von einem undurchsichtigen Industriekonzern zu einem globalen Giganten der Sicherheitsarchitektur geführt.

Hunderte Fahrzeuge und Tonnen von Munition aus der Rheinmetall-Produktion sind in der Ukraine bislang zum Einsatz gekommen. Außerdem produziere das Unternehmen maßgefertigte Waffen für das US-Militär. Doch es gibt auch Kritik – von der deutschen Friedensbewegung oder dem grünen Bundestagsabgeordneten Sebastian Schäfer, der Papperger vorwirft, Ankündigungen nicht einzuhalten: Zum Beispiel eine Panzerfabrik in der Ukraine zu bauen.

Schon früh habe Papperger sein Unternehmen und seine Mitarbeiter auf einen möglichen russischen Krieg vorbereitet. Natürlich mit Blick auf wirtschaftliche Ziele: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stieg die Rheinmetall-Aktie um 450 Prozent.

