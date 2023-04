„Was ist mein deutscher Pass wert?“ Junger Berlinerin wird Einreise nach Israel verweigert

Der Fall einer 19-jährigen Berlinerin, der die Einreise nach Israel verweigert wurde und die ihre Behandlung durch die israelischen Beamten kritisiert, schlägt Wellen in den sozialen Medien.

Die deutsche Staatsbürgerin Cinin Abuzeed, deren Eltern aus den von Israel besetzten Palästinensergebieten stammen, hatte auf Instagram in einem Video ausführlich berichtet, wie unbotmäßig sie vom 17. bis 18. April am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv durch israelische Beamte behandelt worden sein soll.

Sie macht aber vor allem der Deutschen Botschaft in Tel Aviv und dem Auswärtigen Amt den Vorwurf, dass sie auf ihre Nachrichten und Hilferufe während der 32 Stunden, die sie im Gewahrsam der israelischen Sicherheitskräfte auf dem Flughafen verbrachte, bevor sie nach Deutschland abgeschoben wurde, nicht reagiert hätten.

„Noch nie so hilflos gefühlt“

„Dieses Erlebnis war für mich und meine Familie traumatisierend und beängstigend. Noch nie habe ich mich so hilflos gefühlt wie in diesem Moment“, schreibt die Studentin, die an der Universität Leipzig im zweiten Semester Jura studiert, auf Instagram.

Dem Tagesspiegel sagte sie: „Ich kann nicht akzeptieren, dass mein deutscher Pass aufgrund bestimmter Annahmen weniger wert ist und mir Rechte vorenthalten werden.“ Damit meint Abuzeed die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland impliziert akzeptiert, dass deutschen Staatsbürgern mit möglichem Migrationshintergrund oder vermuteter islamischer Religionszugehörigkeit in Israel die Einreise verweigert wird.

Abuzeed verweist auf die Reisehinweise zu Israel auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes, auf der es heißt: „Des Weiteren müssen deutsche Staatsangehörige mit auch nur vermuteter arabischer oder iranischer Abstammung oder islamischer Religionszugehörigkeit mit einer intensiven Sicherheitsbefragung und möglicher Verweigerung der Einreise rechnen.“

Angeblich auf Arabisch als „Flittchen“ beschimpft

Die Berlinerin, die an der Nelson-Mandela-Schule im vergangenen Jahr Abitur machte und Mitglied des Kinderparlaments und des Integrationsrates des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf war, sagte am Telefon, nach der Veröffentlichung ihres Videos hätte sich das Auswärtige Amt am Mittwochnachmittag bei ihr gemeldet.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, twitterte am Mitttwochnachmittag, „ die Behandlung, die Cinin A. schildert, ist schlimm und nicht hinnehmbar. Die Botschaft hatte sich in der Nacht bereits um ihren Fall gekümmert. Ich werde ihn (und andere) zusammen mit unseren Partnern bei den israelischen Verantwortlichen vorbringen.“ Eine Anfrage des Tagesspiegel zu dem Vorfall wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes bearbeitet, aber bisher liegt keine Stellungnahme vor.

In dem Video auf Instagram beschreibt Abuzeed, wie sie von israelischen Beamten als „Flüchtling“ und „Sharmuta“ (das arabische Wort für Flittchen, Hure) beschimpft worden sei, wie sie sich körperlichen Übergriffen entzog, eine Stunde warten musste, bis eine Sicherheitsbeamtin sie zur Toilette führte, und in einem Bereich für Menschen, denen die Einreise verweigert wird, auf dem Boden schlafen musste.

Schließlich wurde sie unter Polizeieskorte direkt zur Gangway eines Flugzeugs gebracht - „wie eine Kriminelle“ - und musste nach Deutschland zurückfliegen.

Außerdem beklagt Abuzeed, dass ihr Gepäck nicht mit ihr zurückgeflogen worden und unauffindbar sei. Auf der Passagierliste für den Rückflug sei sie überhaupt nicht gelistet gewesen.

Ausländer haben regelmäßig Probleme bei der Einreise nach Israel, wenn ihre Familien palästinensischer Abstammung sind. Die Eltern von Abuzeed seien deutsche Staatsbürger, aber von den Behörden immer noch an ihrem Herkunftsort in den Palästinensergebieten registriert, sagte Abuzeed.