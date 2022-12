Wer ist schneller? Chinas Regierung gegen Omikron

Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China haben die Behörden des Landes den Überblick über die genaue Ausbreitung des Virus verloren. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, teilte am Mittwoch die nationale Gesundheitsbehörde Chinas mit. Vize-Regierungschef Sun Chunlan erklärte, dass die Zahl der Corona-Infektionen in Peking „rasant steigt“. Die Straßen der Hauptstadt waren am Mittwoch weitgehend leer.

Nach der Protestwelle und angesichts der niederliegenden Wirtschaft hatte die Regierung einige der strengen Null-Covid-Restriktionen zurückgenommen und die Vorgaben für Massentests, Quarantäne und Isolierung gelockert. In den Staatsmedien spielt man die Gefahr durch das Coronavirus gezielt herunter.

Was China drohen könnte, prognostizierten Wissenschaftler aus Shanghai und den USA bereits im Mai. Durch eine Omikron-Welle würden voraussichtlich 1,55 Millionen Chinesen sterben und das Gesundheitssystem könnte zusammenbrechen.



Dabei braucht es keine theoretischen Modelle, um die Lage einzuschätzen, ein Blick nach Hongkong genügt: Dort spielten sich Anfang des Jahres dramatische Szenen ab, die jetzt auch auf China zukommen könnten. Die Stadt litt unter Masseninfektionen, denn die Behörden in Hongkong hatten es nicht geschafft, die schutzbedürftige Bevölkerung zur Impfung zu ermutigen. Wegen der niedrigen Impfquote starben in Hongkong proportional zur Bevölkerungszahl mehr Menschen als in jedem anderen Land der Welt.

In dieser Hinsicht ist China schlecht gewappnet. Denn bisher haben nur etwa 40 Prozent der über 80-Jährigen eine Booster-Impfung erhalten. Dabei hatte die Weltgesundheitsorganisation erklärt, drei Dosen seien bei chinesischen Impfstoffen besonders wichtig, weil diese in der Regel weniger wirksam seien als die mRNA-Technologie.

Daher wird die Impfkampagne in China jetzt massiv hochgefahren. Die Schwierigkeit: Die Regierung muss die Bürger erst davon überzeugen, dass Covid-19-Impfstoffe ungefährlich sind. Besonders die ältere Bevölkerung ist impfskeptisch, weil die ersten chinesischen Impfstoffe nicht für Personen über 60 Jahre getestet wurden. So verbreitete sich die Fehlinformation, dass die Corona-Impfung für ältere Menschen nicht sicher sei, und trug dazu bei, dass wenige sich impfen ließen.

Das sind die veränderten Corona-Regeln in China PCR-Tests werden bei inländischen Reisen nicht mehr geprüft

nicht mehr geprüft Inifzierte können sich nun auch zu Hause isolieren und müssen nicht mehr in dafür spezielle Einrichtungen

und müssen nicht mehr in dafür spezielle Einrichtungen Die Bewegungsfreiheit und der Geschäftsbetrieb kann in „Hochrisikogebiten“ nicht mehr eingeschränkt werden

Mitten in der Omikron-Welle kann das nun fatal werden. Andere Länder, die zu Pandemiebeginn auch eine Zero-Covid Strategie verfolgt hatten, wie etwa Singapur, ließen erst Lockerungen zu, als in der Bevölkerung ein ausreichender Immunschutz aufgebaut war. China dagegen impft in die Welle hinein und lockert gleichzeitig. Experten sehen das kritisch. „Der Impffortschritt zusammen mit den Vorsichtsmaßnahmen bestimmt die Entwicklung“, sagt Viola Priesemann, Professorin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. „Damit die Zahl der Infektionen stabil und somit kontrollierbar bleibt, dürfte eine infizierte Person im Schnitt nur eine weitere anstecken“, erklärt Priesemann und erinnert an den Reproduktionswert R. Liege dieser bei eins, bleibe die Zahl der Infizierten konstant.

Dennoch reichen nach Ansicht Priesemanns Massenimpfungen allein nicht aus, um Chinas Gesundheitssystem zu entlasten: „Neben einer Impfkampagne braucht es quasi eine Übergangszeit, in der weitere Maßnahmen wie Tests, Quarantäne und Isolierung angewandt werden.“ Wenn das effizient geschehe, dann könnten die Fallzahlen vorerst moderat bleiben und die Krankenhäuser würden nicht überlastet. Wenn dann genügend Menschen einen ausreichenden Immunschutz gegen einen schweren Verlauf aufgebaut hätten, könne man nach und nach lockern. China hat sich aber jetzt schon für Lockerungen der Schutzmaßnahamen entschieden. Das scheint die Bevölkerung nun zu verunsichern.

Aus China wird von Anstürmen auf Krankenhäuser berichtet, Menschen stünden Schlange vor Praxen, Kliniken seien überfüllt, Ärzte und Pflegepersonal seien infiziert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen bevorraten sich viele Menschen mit Medikamenten, in Online-Netzwerken wird über ausverkaufte Arzneimittel berichtet. Die wachsende Nachfrage nach Medikamenten hat zu astronomischen Schwarzmarkt-Preisen geführt.

Die Staatsmedien sollen helfen die Situation zu entspannen: Dort wird das Virus, vor dem sich die Chinesen seit Ausbruch fürchten sollten, als ungefährlich beschrieben. Die Bürger werden aufgefordert, nur im Notfall einen Arzt aufzusuchen. „Viele Chinesen sind daran gewöhnt, bereits bei leichten Symptomen zum Arzt zu gehen. Es braucht einen Kulturwandel, um in dieser kritischen Phase das Gesundheitssystem stabil zu halten,“ erläutert Vincent Brussee, Analyst beim Thinktank MERICS.

Nachdem die Null-Covid-Politik zuletzt eine Protestwelle im Land ausgelöst hatte, könnten nun eine Infektionswelle und die Überforderung des Gesundheitssystems das Regime in Bedrängnis bringen. Brussee glaubt, dass die Regierung durch das Abschalten der in der Bevölkerung verhassten Corona-Verfolgungs-App, durch die bei einer Meldung ganze Wohnviertel unter Quarantäne gestellt wurden, zunächst Unterstützung zurückgewinnen konnte.

Wenn das Gesundheitssystem der Situation gewachsen sei, müsse sich die kommunistische Partei nicht um ihre Machposition sorgen, erklärt Brussee. „Erst wenn in den Krankenhäusern Menschen im großen Maße nicht mehr behandelt werden können, könnte das die Stellung der Partei beeinflussen.“ Über allem schwebt die Frage, wer am Ende schneller sein wird, das Virus oder die chinesische Regierung mit ihrer Impfkampagne.

