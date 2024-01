„15 Jahre“ im Kino Komposition für Piano und Baseballschläger

Jenny spielt jetzt im Team Jesus. So steht es zumindest auf dem Bus ihrer christlichen Einrichtung, in der sie nach dem Ende ihrer Haftstrafe auf die Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet wird. Soziabel ist die 42-Jährige nur bedingt, aber das Kirchenlied „Ins Wasser fällt ein Stein“ spielt das ehemalige Wunderkind auf dem kleinen Piano im Gruppenraum ihres Wohnheims immer noch mehr als passabel.