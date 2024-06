Absurder Israel-Boykott Wegen Antisemitismus bleib ich hungrig

„Wir sind umgezogen!“ Sagt mir ein senfgelber Streifen auf der Website von Doda’s Deli. Meine sehr unwahrscheinliche Hoffnung: Näher zu mir. Die Realität: Wilmersdorf. Doda’s Deli serviert „Tel Aviver Soul Food“. Und tatsächlich ist meine Liebe zum Deli aus Sehnsucht entbrannt.

Das Essen dort ruft Erinnerungen an warme Nächte, Knutschereien am Strand mit meinem Long-Distance-Fling und lange Essen mit meiner Großcousine und ihren Söhnen wach. Das alles ist eine gefühlte Ewigkeit her, weil erst kam der Rollstuhl, dann die Pandemie, dann ist meine Großcousine gestorben.

Doda’s Essen brachte ein Bisschen von dieser Leichtigkeit, von diesem Glück zurück. Mitten im tristen Berlin. Ich rufe empört meine Partnerin an: „Doda’s ist nach Wilmersdorf gezogen?!“ Sie versteht meine Überraschung nicht ganz: „War doch irgendwie absehbar, oder? Hast Du den ganzen Stress nicht mitbekommen?“

Und zu meiner Schande muss ich gestehen: Habe ich nicht. Während ich nostalgisch vor mich hingekaut habe und Doda’s für mich eine kulinarische Insel in meiner eigenen Traurigkeit war, wurde die Inhaberin bedroht und beschimpft, Inneneinrichtung beschädigt, bis sie es nicht mehr ausgehalten hat und gegangen ist. Also zumindest aus Friedrichshain raus… Nach Wilmersdorf.

Wir wollen nur fantastisches Essen machen

Auf ihrem Instagram Account schreibt sie: „We just want to make amazing food“ – Wir wollen nur fantastisches Essen machen. Ich will nur fantastisches Essen essen… Seinen Unmut gegenüber der rechten Regierung Israels zu zeigen, indem man ein Restaurant beschädigt und die israelische Inhaberin bedroht, ist, als regierte in Baden-Württemberg die AfD und wir würden dafür die Maultaschen Manufaktur in der Yorkstraße verantwortlich machen.

Niemand käme auf die Idee im Maultaschen-Paradies zu randalieren und den Inhaber zu bedrohen, wäre die AfD in Ba-Wü Regierungspartei. Und warum nicht? Weil es absolut absurd ist! Weder die wunderbaren Maultaschen aus der Maultaschen Manufaktur noch Doda’s köstliches Blumenkohl Sabich sind Regierungsentscheidungen. Alles, was erreicht wurde, ist eine Welt, die noch ein Stück antisemitischer ist und ich bleibe traurig – und hungrig.