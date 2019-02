Es wurde viel Spanisch gesprochen bei der 91. Oscar-Verleihung. Und das ist nicht nur ein Zeichen für die sich wandelnde Demografie der amerikanischen Filmindustrie. Einen Zuwachs von 2000 Mitgliedern verzeichnete die Filmakademie in den vergangenen Jahren durch die Debatten um #Oscarssowhite und #Metoo. 2019 kommen noch zwei weitere Faktoren hinzu: der angekündigte Grenzzaun zu Mexiko, noch immer das Lieblingsprojekt des US-Präsidenten, sowie die Tatsache, dass mit Alfonso Cuaróns “Roma” ein spanischsprachiger Film als heißer Oscar-Kandidat gehandelt wurde.

Sonntagnacht sprach sich erst Javier Bardem gegen Grenzen aus, dann erklärte der mexikanische Schauspieler Diego Luna bei der Präsentation von “Roma” als einer der acht Nominierten für den “Besten Film”, dass es “Frauen und Migranten” seien, die “die Menschheit voranbringen”. Die Geschichte eines indigenen Dienstmädchens im Mexiko der siebziger Jahre besitzt gerade einen hohen politischen Symbolwert, auch wenn die Tatsache, dass Netflix mit der Produktion die alten Hollywood-Strukturen herausfordert, nicht jedem Mitglied der überalterten Akademie gefallen dürfte.

Eine denkbar ungeschickte Wahl

Das bestätigte sich dann auch auf dem Höhepunkt der Oscar-Gala. Cuarón war an diesem Abend bereits mit zwei Oscars (Beste Kamera, beste Regie) ausgezeichnet worden, den dritten schnappte "Roma" als bester fremdsprachiger Film dem deutschen Beitrag "Werk ohne Autor" weg. Aber ganz kampflos wollte sich Hollywood im Duell der Systeme dann doch nicht geschlagen geben. Der Titel “Bester Film” geht also an das Rassismusdrama “Green Book” von Peter Farrelly (aus dem Haus Dreamworks, einem der letzten unabhängigen Studios): eine dürftige Entscheidung, sowohl in künstlerischer als auch in politischer Hinsicht. Aber es passt zur Schwerfälligkeit der Akademie, die sich im Umbruch befindet – wie die ganze US-Filmbranche.

“Green Book” ist eine denkbar ungeschickte Wahl, mit der die Akademie nur zeigt, dass sie noch nicht die richtigen Lehren aus der Kritik der #Oscarssowhite-Kampagne vor drei Jahren gezogen hat. Dabei hatte die über dreistündige Zeremonie mit ihrer hochgradig diversen Gästeliste (zu den Laudatoren gehörte unter anderem die Bürgerrechtsikone John Lewis) lange Zeit so etwa wie Einsicht suggeriert. Trotzdem erweist sich am Ende ein Film über einen weißen Chauffeur, der seinem afroamerikanischen Boss authentische schwarze Kultur erklären muss, noch immer als preiswürdig. Die Tatsache, dass Viggo Mortensen für die Hauptrolle nominiert war, während Mahershala Ali sich mit der Nominierung in der Kategorie “Beste Nebenrolle” begnügen musste, spricht für sich.

Ali gewann den Oscar immerhin zum zweiten Mal in drei Jahren nach “Moonlight”. Ein schwacher Trost. Seine Dankesrede war ernst und erhebend, ohne das übliche Dankespathos, erstaunlich genug unter den widrigen Umständen dieser fragwürdigen Erfolgsgeschichte. Mortensen, dem Ali ausdrücklich dankte, hatte in Interviews zuvor mehrfach das “N-Wort” benutzt, wofür er sich später entschuldigte. Und die echte Familie von Alis Filmfigur beschwerte sich im Zuge des Oscar-Hypes darüber, dass der Film die Freundschaft der beiden Männer in ein etwas zu positives Licht rückt. Einen Oscar für das beste Originaldrehbuch gab es dennoch.

Video 01:13 Min. 'Green Book' ist der Überraschungssieger bei den Oscars

Spike Lees Dankesrede stimmt versöhnlich

Es ist müßig, die Entscheidungen einer 8000 Mitglieder starken Akademie im einzelnen zu kritisieren. Aber das vermutlich gut gemeinte Signal in einem Jahr mit starken afroamerikanischen Filmen wie “Black Panther” (drei Oscars für das Kostüm- und Produktionsdesign sowie die Musik, allerdings nicht für den Titelsong von Kendrick Lamar und SZA) und Barry Jenkins' bewegende Adaption von James Baldwins “Beale Street”, für den lediglich Regina King als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde, ist verheerend. Versöhnlich stimmte wenigstens Spike Lees leidenschaftliche Dankesrede für das beste adaptierte Drehbuch für “BlackKklansman” (sein erster Oscar nach fünf Nominierungen in 30 Jahren), in der er an seine Vorfahren und den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern erinnerte: “Let's Do the Right Thing!” Auch an dem Oscar für seine langjährige Designerin Ruth Carter für “Black Panther” trägt er Anteil. Ob sie Lee sein violettes Outfit, eine Hommage an Prince, angefertigt hat? Es war jedenfalls der Blickfang an diesem Abend.

Was verraten die 91. Oscars darüber hinaus? Die Zeremonie kommt notfalls auch ohne Moderator aus, solange die Laudatorinnen und Laudatoren so klug ausgewählt sind. Der Spaß dauerte auch so wieder über drei Stunden. Trotzdem war es die richtige Entscheidung der Akademie, die Kürzung der Veranstaltung durch die geplante Verbannung der Preise für Kamera und Schnitt in die Werbepause zurückzunehmen. Eine andere Erkenntnis ist, dass die Akademie bunter und vielseitiger wird, was sich nicht nur an den Laudatoren und Preisträgerinnen bemerkbar macht, sondern auch daran, dass es in diesem Jahr erneut keinen klaren Sieger gab. Viermal hat das Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" gewonnen, Rami Malek erhielt – in Anwesenheit der Band – die Auszeichnung für seine Darstellung Freddy Mercurys. "Roma", "Green Book" und "Black Panther" erhielten je drei Oscars.

Und wer hätte je gedacht, dass ein Film vier Auszeichnungen erhalten könnte, ohne dass auch nur einmal der Name des Regisseurs Erwähnung fände? Die Crew von "Bohemian Rhapsody" brachte dieses Kunststück mit ihren Dankesreden fertig. Bryan Singer war vor anderthalb Jahren nach persönlichen Differenzen gefeuert worden, (sein Name wird trotzdem als alleiniger Regisseur geführt), vermutlich auch wegen wiederholter Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung. Dass solche strukturellen Probleme der Filmindustrie Sonntagnacht überhaupt kein Thema waren – hier fehlte in der Tat eine Moderation –, ist für die diesjährige Verleihung symptomatisch. Hollywood hat sich glimpflich aus der Affäre gezogen, aber die Herausforderungen, mit denen sich die US-Filmindustrie in den kommenden Jahren konfrontiert sieht, lassen sich weder verschweigen noch mit dem Gießkannen-Prinzip bei den Oscars aus der Welt schaffen.