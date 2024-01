Antidiskriminierungsklausel für Kulturschaffende in Berlin Koalitionspartner SPD kritisiert CDU-Kultursenator Chialo

An der von CDU-Kultursenator Joe Chialo eingeführten Antidiskriminierungsklausel gibt es nun auch Kritik vom Koalitionspartner SPD. „Es ist richtig, bei der Vergabe von Fördermitteln stärker darauf zu achten, jeglicher Form von Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung keinen Raum zu geben“, sagte die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Melanie Kühnemann-Grunow, dem Tagessspiegel. Ob eine Antidiskriminierungsklausel hierfür das richtige Instrument sei, müsse erörtert werden.

„Ich hätte mir gewünscht, dass der Kultursenator hier zunächst das Gespräch mit den Kultureinrichtungen sucht“, sagte die SPD-Politikerin weiter. „Zudem stellen sich bei der Klausel viele praktische Fragen, etwa nach der Rechtssicherheit oder Sanktionsmöglichkeiten.“

Chialo: „Kunst ist frei! Aber nicht regellos“

Die Kulturverwaltung hatte die Einführung der Klausel Ende vergangener Woche bekannt gegeben – nach Tagesspiegel-Informationen ohne vorher den Koalitionspartner SPD zu informieren. „Kunst ist frei! Aber nicht regellos“, heißt es in einem Statement von Chialo dazu. „So tragen die Kulturinstitutionen sowie fördernde Stellen Verantwortung dafür, dass mit öffentlichen Geldern keine rassistischen, antisemitischen, queerfeindlichen oder anderweitig ausgrenzenden Ausdrucksweisen gefördert werden.“

Zuwendungsbescheide werden demnach nur noch mit einer Antidiskriminierungsklausel verschickt, die sich im Bereich Antisemitismus auf die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bezieht. Diese lautet: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“

Auch die Förderrichtlinien würden entsprechende angepasst, teilte die Kulturverwaltung mit. Zudem ist nun eine entsprechende Selbsterklärung Voraussetzung für eine Förderung.

Juristen äußern Zweifel

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler kritisieren diese neue Antidiskriminierungsklausel und haben sich unter dem Titel „Für die Wahrung von Kunst- und Meinungsfreiheit“ in einem offenen Brief dagegen ausgesprochen. Auch mehrerer Kulturvereinigungen wenden sich in einem gemeinsamen Statement gegen die Klausel.

Die aktuelle Form der neuen Antidiskriminierungsklausel verfehle die angestrebten Ziele, heißt es darin. „Sie kollidiert mit dem Grundgesetz und bringt eine mannigfaltige Rechtsunsicherheit, zweifelhafte Praktikabilität und die Gefahr der Diskriminierung mit.“ Dies resultiere vor allem aus der engen Verbindung der Klausel mit der ausschließlich für Monitoring-Zwecke formulierten IHRA-Definition von Antisemitismus.

Weiter heißt es: „Wir, der Rat für die Künste, die Koalition der Freien Szene, der bbk berlin, der LAFT Berlin, inm berlin sowie festiwelt – Netzwerk Berliner Filmfestivals, rufen daher sowohl den Berliner Senat, insbesondere Kultursenator Joe Chialo, als auch die kulturpolitischen Sprecher*innen aller Parteien dazu auf, diese Antidiskriminierungsstrategie im gemeinsamen Dialog zu überarbeiten.“

Bestätigt werden die Zweifel an der Praktikabilität der IHRA-Definition auch von Juristen. So schreibt unter anderem der Straf- und Völkerrechtler Kai Ambos in einem Beitrag für den „Verfassungsblog“: „Die IHRA-Arbeitsdefinition zur prinzipiellen Grundlage von Förderungsrichtlinien zu machen, ist rechtlich problematisch.“ Eine zu extensive Nutzung der IHRA-Arbeitsdefinition und eine Selbstzensur würde auch dort eingreifen, wo es die Bekämpfung von Antisemitismus nicht mehr erfordere.

Es wird erwartet, dass Chialo selbst sich am Montagnachtmittag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses zu den Details und der Kritik an der Antidiskriminierungsklausel äußern wird.